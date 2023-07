Benedict Cumberbatch sera de retour dans la peau de Doctor Strange

Benedict Cumberbatch a confirmé qu'il sera de retour en tant que Docteur Strange dans un futur film Marvel.

• À lire aussi: Benedict Cumberbatch menacé au couteau chez lui par un ancien chef cuisinier

L'acteur britannique, qui a joué pour la dernière fois le sorcier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022, a confirmé qu'il n'avait pas rangé la cape du personnage Marvel au vestiaire.

« Il y a un peu de Marvel en préparation pour l'année prochaine », a déclaré Benedict Cumberbatch, alors qu'il était interrogé sur ses projets à venir lors d'une discussion dans le cadre des JW3 Speaker Series.

Reste à savoir si Doctor Strange reviendra pour un troisième film indépendant ou s'il apparaîtra dans le prochain Avengers de 2026, The Kang Dynasty, ou figurera dans un autre projet Marvel.

Benedict Cumberbatch a joué pour la première fois le Dr Stephen Strange dans le film de 2016 Doctor Strange et il a repris son rôle dans Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

À la fin de ce dernier film, un aperçu de l'avenir du héros a été présenté dans une scène post-crédits, avec une apparition surprise de Charlize Theron, dans le rôle d'un personnage nommé Clea qui lui annonçait qu' « il avait provoqué une incursion » et qu'il fallait y remédier.

Le scénariste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron, a précédemment donné un aperçu ce qui attend le duo. « Nous savions que nous voulions présenter Clea. Elle est le grand amour de Strange dans les comics et j'ai eu l'impression que Strange n'en était pas au stade, au début de notre film, où il était prêt à rencontrer l'amour de sa vie, a-t-il expliqué à Gizmodo. C'était comme si nous avions raison de laisser entrevoir ce qui pourrait enfin se passer avec lui et Clea. »