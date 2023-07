«Une vie sans peur et sans regret»: Denise Bombardier a réglé ses comptes dans une autobiographie percutante

Femme de combats et d’engagements qui n’a jamais craint la polémique, la journaliste et écrivaine Denise Bombardier, décédée mardi à l’âge de 82 ans, a raconté sa vie et réglé ses comptes dans une autobiographie percutante, Une vie sans peur et sans regret. Le livre a été publié aux Éditions Plon en octobre 2018. Elle y a raconté son parcours d’exception, révélé comment elle a fait face à un prédateur sexuel à Radio-Canada dans son adolescence, et dénoncé les comportements déplacés d’un co-animateur vedette.

Dans une entrevue accordée au Journal peu avant la sortie du livre, Denise Bombardier disait savoir que le livre aurait l’effet d’une bombe. Et elle l’assumait pleinement, même si l’écriture du livre avait été bouleversante. «Je ne publie pas n’importe quel livre», avait-elle prévenu.

L’envie d’écrire ses mémoires était devenue plus présente au fil des années. «J’avais à faire ça, d’abord pour moi-même. Pour me raconter ma vie, à moi. Pour la raconter à mes proches. À ma petite-fille, qui a 16 mois. Elle pourra me lire, plus tard. Les gens me disent toujours: “C’est incroyable, la vie que tu as eue”. Mais moi, je ne me dis pas le matin: “Oh mon Dieu que j’ai eu une vie incroyable, que j’ai rencontré des gens incroyables!” Dans le livre, je n’en ai pas mis beaucoup – il fallait faire un choix. Mais c’est vrai que j’étais au cœur de l’histoire du Québec, de l’histoire du pays, et aussi de la France, face à laquelle les Québécois ont beaucoup changé depuis le moment où, moi, j’avais 20 ans.»

Dans son livre, elle a raconté sa vision du Québec, parlé de ses rapports avec la France, où de grands intellectuels ont reconnu la qualité de son travail, et constaté que «les Québécois ont de la difficulté avec les gens qui vont réussir ailleurs».

«Vous savez, nul n’est prophète en son pays, mais c’est toujours blessant, ça fait toujours quelque chose d’être reconnue ailleurs avant d’être reconnue chez soi», avait-elle commenté en toute franchise à ce sujet.

Denise Bombardier avait écrit qu’elle est une «parvenue», au sens littéral du terme. «J’explique ce que c’est que d’être rejetée par ses parents – en fait par ma mère –, mais elle voulait que je m’en sorte, que j’accède à la connaissance.»

Première de classe, elle se faisait battre par les autres élèves, mais elle a persévéré jusqu’à l’obtention de son doctorat. «Mes tantes étaient si fières de moi!»

Les cours de diction avec Mme Audet lui ont donné des mots pour parler. «C’est un héritage, c’est plus que si on m’avait donné des diamants. Ça m’a permis d’accéder aux mots.»

Agressée à Radio-Canada

Denise Bombardier avait aussi décrit dans son livre sa «mésaventure odieuse» avec un réalisateur d’émissions pour enfants aux mains longues. «Il m’a carrément agressée. J’avais 12-13 ans. Il faisait ça avec tous les enfants.»

Adulte, elle en a vu de toutes les couleurs, notamment dans les coulisses de l’émission Le point, au début des années 1980, avec un co-animateur vedette clairement nommé dans le livre. «Il me fallut donc une énergie surhumaine pour supporter un an durant l’émission Le point», écrit-elle.

«Le climat de travail que je décris... combien de gens se sont fait humilier par lui, au jour le jour, c’était horrible. Des gens comme ça dans les milieux de travail, on n’en veut plus. Celui-là, quand il va lire, il va jumper, c’est clair. Mais j’ai décidé que je ne laisserais pas passer ça. Ça ne s’invente pas, comment il se comportait.»

Sa vie personnelle

Elle a aussi parlé de sa vie personnelle et de sa vie amoureuse, qui n’a pas toujours été simple, et de sa vie de mère. «Je raconte les hommes de ma vie. Je n’ai pas de ressentiment, parce que c’est vrai que je ne regrette rien.»

Replonger dans ses souvenirs avait été une expérience bouleversante. «Ça a été très éprouvant pour moi, parce que j’ai revécu les émotions.»

Une vie sans peur et sans regret, Denise Bombardier. Éditions Plon, 456 pages.

Photo fournie par les Éditions Plon

Denise Bombardier est née à Montréal dans une famille modeste.

Journaliste férue de politique, elle a lutté pendant plus de 40 ans pour le féminisme et la défense de la langue française.

«À la fin d’une matinée, il m’a dit: “On va aller manger un smoked-meat.” Et j’aimais le smoked-meat. Dans l’ascenseur, alors que nous étions seuls, il ajouta: “Pour les photos avec des bas de nylon, il faudrait que je prenne tes mesures.” Une fois dans le hall, plutôt que de se diriger vers la sortie, il m’entraîna vers les studios.»

– Denise Bombardier, Une vie sans peur et sans regret, Éditions Plon

«Autoritaire, il traitait les filles, réalisatrices incluses, comme des personnes corvéables à merci. Et, dès que la notoriété grandit, il se mit à avoir la grosse tête. L’emballage de l’émission – montages, etc. – se faisait en fin d’après-midi et nous avions peine à nous regarder hors du champ de la caméra. Lors de la réunion du matin, réunissant une dizaine de membres de l’équipe, il posait souvent la même question: “Qu’est-ce que le club de varices de la rue Panet veut savoir à soir?”»

– Denise Bombardier, Une vie sans peur et sans regret, Éditions Plon

«Au cours du mois de septembre, la direction de l’émission me projeta à l’antenne comme on pousse un bébé dans l’eau pour qu’il nage seul: sans vraiment d’encadrement. Qu’importe: je fonçai avec un mélange d’inconscience et d’absence de complexes. Ce défi me redonnait une énergie décuplée par le désir de m’imposer. Je ne cherchais ni la tape dans le dos ni le clin d’oeil paternaliste des confrères, mais le bonheur du travail bien fait; j’avais le coeur en écharpe, mais je débordais de volonté, celle de réussir comme celle de me démarquer. Je lisais les dossiers avec le désir exacerbé d’en savoir toujours plus. Et ce, pour une entrevue d’à peine six minutes.»

– Denise Bombardier, Une vie sans peur et sans regret, Éditions Plon

«Durant mes trois années à Paris, Claude et moi avons parcouru toutes les régions, avides de nous perdre dans leurs beautés secrètes, de découvrir les sites classés où chaque pierre raconte une histoire, où chaque lopin a été foulé par l’homme. Au Québec comme dans le reste du Canada, nombre de territoires sont vierges et uniquement déchiffrables par les géographes et les archéologues, habitués à faire parler les pierres, les montagnes et les millions de lacs (non recensés), mais en France tout reste à dimension humaine. Traverser ce pays de mon coeur est rassurant, car on a l’impression de mettre ses pas dans ceux des habitants des siècles, voire des millénaires précédents. La nature ne semble jamais sauvage. Lorsque je me promène dans des forêts françaises, j’ai toujours le sentiment qu’elles ont été balayées et aménagées par la main de l’homme. Dans le nord du Québec et du Canada, sur des territoires peuplés d’à peine quelques centaines de milliers d’autochtones très isolés les uns des autres, on se sent disparaître.»

– Denise Bombardier, Une vie sans peur et sans regret, Éditions Plon

«Il est vrai que c’était une époque où l’on pouvait – encore – accueillir longuement des intellectuels et des artistes de haut niveau, auxquels on accordait une importance définie par le temps d’antenne. Avec Raymond Aron, comme avec Jean-François Revel, le premier ministre Michel Rocard, ou les écrivains Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Georges Simenon, Albert Cohen, Anne Hébert et tant d’autres, les entretiens duraient au minimum une demi-heure, voire une heure avec une courte pause. En ces temps lointains, nous avions de la télévision une conception pédagogique à destination d’un large public, vision impensable et impossible aujourd’hui, à l’époque de l’instantanéité et du divertissement à tout prix. “Autres temps, autres moeurs.” Et la nostalgie n’est d’aucun secours.»

– Denise Bombardier, Une vie sans peur et sans regret, Éditions Plon