Denise Bombardier mérite des funérailles nationales, point barre

Les éloges fusent de toutes parts, dans tous les cercles, et pour cause. À ce titre, Denise Bombardier mérite amplement des funérailles nationales pour sa contribution exceptionnelle et multiple à la société québécoise. Que ce soit comme écrivaine, journaliste, animatrice, essayiste ou chroniqueuse, elle a brillé par son intelligence, sa fougue et ses convictions, ici et à l’international.

Les mots de Stéphane Laporte la résument bien: «Denise Bombardier, une brillante, dans tous les sens du terme. Comme il y a des divas de la chanson, elle était la diva de l’information. Une virtuose de l’opinion. Une star de l’intelligence. Elle nous a donné le goût de réfléchir.»

Grande parmi les grandes

Elle est de la trempe des Claire Kirkland-Casgrain, Lise Payette, Pauline Marois, Janette Bertrand, qui ont fracassé d’innombrables plafonds de verre en plus d’influencer la société, notamment afin de permettre aux femmes de s’émanciper.

Mais sa contribution va bien au-delà de la place des femmes. À une époque où les Québécois portaient en eux nombre de complexes face à leurs cousins français, Denise Bombardier donnait la réplique sur les plus grands plateaux français, sur nombre de sujets, luttant d’égal à égal avec l’intelligentsia parisienne, ou déboulonnant de leur socle certains intellectuels avec lesquels elle en décousait. Sa verve, sa grande érudition et son courage auront contribué à nous insuffler une confiance en nous. Comme Guy Lafleur ou Maurice Richard l’ont fait dans le sport.

Écoutez l'hommage à Denise Bombardier via QUB radio:

Les femmes québécoises oubliées de l’histoire

Craignons-nous de reconnaître l’apport des femmes à notre société? Dans toute notre histoire, seules deux femmes ont eu droit à des funérailles nationales (Kirkland-Casgrain et Payette) contre plus d’une vingtaine d’hommes. Il est à noter qu’aucune femme en dehors de la politique n’a reçu ces hommages, ce qui confirme qu’elles sont souvent les grandes oubliées de notre mémoire collective.

Or, assurons-nous que l’apport exceptionnel de Denise Bombardier soit reconnu à jamais. Elle n’a peut-être jamais peint des fresques ou scoré 50 buts, mais elle a porté notre culture dans des cercles qui étaient autrement cadenassés à double tour. C’est moins spectaculaire qu’une montée à l’emporte-pièce au Forum de Montréal, mais c’est assurément aussi inestimable et inspirant.