Denise: la vie même

Parler de Denise au passé est la chose la plus surréaliste au monde.

Car Denise était avant tout une présence. Avec un P majuscule.

Une tornade

Quand vous parliez avec elle, elle vous happait, littéralement.

Les mots qui sortaient de sa bouche se bousculaient, ses pensées s’entrechoquaient tellement elle avait de choses à dire, c’était une tornade, un ouragan.

La vie même.

Je disais souvent qu’on ne parlait pas avec Denise, on faisait un tour de manège.

Il fallait être en forme pour souper avec elle! Tout y passait, le Québec, la France, la politique, les amis, ça partait dans tous les sens, ça virevoltait, fallait s’accrocher, une seconde d’inattention et hop! on avait perdu le fil...

On sortait de là lessivé, décoiffé, comme si on avait fait un tour du Goliath à La Ronde. La tête pleine d’idées, chaque fois, je prenais des notes mentalement en me disant: «Oh, faudrait que j’écrive sur ça! Et sur ça! Et sur ça encore!»

Quatre-vingt-deux ans, Denise?

Voyons, elle en avait 12!

Tout l’excitait, tout l’allumait!

Elle était le frère Tuck de l’information, croquant à belles dents dans tout ce qui se présentait devant elle, ne faisant qu’une bouchée de toutes les infos du jour, partageant avec passion ses réflexions, ses commentaires, sans prendre son souffle... sauf pour boire une gorgée de champagne!

Je dis souvent que lorsque je regarde un homme, je vois toujours l’enfant qu’il était, mais que je n’ai jamais cette impression lorsque je regarde une femme.

Comme si les femmes se coupaient rapidement de leur enfance, pour devenir très vite adultes.

Une exception: Denise.

Quand je parlais avec Denise, mon amie Denise, que je ne reverrai plus, qui ne nous appellera plus à toute heure, Sophie et moi, pour commenter telle ou telle nouvelle, je voyais tout de suite la petite fille qu’elle était, celle qui tentait désespérément de plaire à son père, qui ne l’aimait pas.

On a tous une clé secrète qui ouvre toute grande la porte de notre âme.

La clé de Denise, c’était ça: ce père brutal qui ne l’a jamais aimée.

On avait toujours l’impression qu’elle recherchait son approbation, son attention.

Je suis sûr qu’en 1990, quand elle a courageusement apostrophé Gabriel Matzneff, cet horrible pédophile, sur le plateau d’Apostrophes, elle s’est dit: «Tu as vu, papa? Tu as vu comme je l’ai planté?»

Une amie inestimable

Denise était aussi la générosité incarnée.

Quand elle organisait de gros festins, dans son magnifique loft blanc tapissé de livres et d’oeuvres d’art, il fallait toujours que je sois assis à sa droite.

Elle m’a pris sous son aile, me faisant parfois la leçon quand elle trouvait que j’y allais trop fort, s’inquiétant de mon rythme de travail, me conseillant, me protégeant.

C’était une amie comme on rêve tous d’en avoir.

Une amie et un modèle. D’un courage exceptionnel. Indestructible à l’extérieur, hyper sensible à l’intérieur.

Qu’elle nous quitte me dévaste. Qu’elle ait fait partie de ma vie toutes ces années m’émerveille.

Denise, je ne te remercierai jamais assez. Mes pensées à Guillaume, son fils, qu’elle admirait.

Jim, on sera toujours là pour toi.