Écarts de richesse: «C’est très difficile de pouvoir joindre les deux bouts»

L’écart entre les riches et les pauvres s’accroît comme jamais, révèlent des données de Statistique Canada publiées mardi, qui illustrent à quel point les plus jeunes sont frappés par la hausse du coût de la vie.

Au premier trimestre, l’écart entre le revenu disponible des ménages les plus riches (tranche supérieure de 40%) et des deux quintiles les moins riches (tranche inférieure de 40%) a atteint 44,7%, en hausse de 0,2%, par rapport à l’an dernier.

«Ça devient de plus en plus difficile d’avoir un toit assez modeste pour nous», confie au Journal Guy-Serge Kouassi, 36 ans, assistant-gérant d’une entreprise.

«On se demande si avec notre épargne on pourra acheter au bout du temps une maison», ajoute-t-il. «C’est très difficile de pouvoir joindre les deux bouts», lance le père d’un enfant. Le Journal rapportait récemment que la flambée des prix et des taux d’intérêt mettait des bâtons dans les roues des locataires qui aspirent à devenir propriétaires.

Ces derniers mois, Guy-Serge Kouassi trouve aussi que les articles à l’épicerie sont inaccessibles, sans parler des services de garde, qui grugent son budget. La semaine dernière, Le Journal soulignait que même manger au restaurant était devenu un luxe pour plusieurs.

Écoutez la chronique économique avec Francis Gosselin via QUB radio:

Une première en 13 ans

D’après Statistique Canada, au premier trimestre, les ratios de la dette des plus jeunes et du principal groupe d’âge actif étaient les plus élevés jamais enregistré depuis 2010.

«Le ratio de la dette au revenu des ménages les plus jeunes a atteint 207,5% au premier trimestre, en hausse de 13,4 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de 2022», note Statistique Canada. (Voir tableau plus bas)

«Les ménages au patrimoine le plus bas ont tendance à être plus jeunes que la moyenne. Alors que les ménages de moins de 45 ans représentaient 36,2% de tous les ménages, ils représentaient 55,2% de ceux des deux quintiles au patrimoine le plus faible», mentionne-t-on.

Même s’il a confiance en l’avenir vu son jeune âge, William Duran, 19 ans, un étudiant au cégep qui travaille dans une quincaillerie, constate la difficulté qu’ont les gens autour de lui à trouver un logis acceptable.

Photo Francis Halin

«On voit de plus en plus de monde à la rue. Les crises de logement ne cessent d’augmenter», affirme-t-il.

Plus «pesant»

D’après Jimmy Jean, économiste en chef du Mouvement Desjardins, même s’il est normal que les plus jeunes aient moins d’argent de côté en commençant que les personnes plus âgées, la hausse du coût de la vie leur fait de plus en plus mal.

Fournie par Desjardins

«C’est tellement rendu pesant juste être capable de vivre. Comparativement à auparavant, les jeunes sont en situation de précarité, même ceux qui ont de bons diplômes et de bons emplois», analyse-t-il.

«Il y a de l’anxiété économique», pointe le vice-président du Mouvement Desjardins.

«Il y a eu des pressions pandémiques et démographiques sur le logement. Ça ne frappe pas juste Montréal», observe de son côté David Dupuis, chargé de cours agrégé au département économique de l’Université de Sherbrooke.

Fournie par l’Université de Sherbrooke

«Il faut peut-être revoir le rêve de la banlieue avec un terrain de 30 000 pieds carrés», conclut l’ex-économiste au ministère des Finances du Canada.

– Avec la collaboration de Julien McEvoy

Ratio de la dette au revenu



Premier trimestre 2022 Premier trimestre 2023 Moins de 35 ans 194,1 207,5 (+13,4) De 35 à 44 ans 259,2 275,8 (+16,6) De 44 à 54 ans 240,1 260,6 (+20,5) De 55 à 64 ans 173,5 184,1 (+10,6) 65 ans et plus 79,7 71,2 (-8,5)