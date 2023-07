Immobilier: gare aux dangers du prolongement de la période d'amortissement hypothécaire

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) met en garde les banques et leurs clients emprunteurs contre la tentation de plus en plus grande de recourir au prolongement de la période d’amortissement comme mesure d’allègement du fardeau hypothécaire.

Dans sa Ligne directrice sur les prêts existants des consommateurs dans des circonstances exceptionnelles, l’Agence a rappelé aux institutions financières hier qu’elle s’attend à ce qu’elles fournissent «un soutien personnalisé» aux titulaires de prêt hypothécaire qui éprouvent de grandes difficulté financières.

Des recherches récentes ont démontré que plus de 35% des Canadiens disposent actuellement d’un prêt hypothécaire. Du nombre, les deux tiers peineraient à respecter leurs engagements financiers, une hausse de plus de 30% par rapport à août 2020.

Tant et si bien que 39,5% des propriétaires toujours aux prises avec une hypothèque n’auraient aujourd’hui d’autre choix que d’emprunter pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Il y a trois ans, au plus fort du ralentissement lié à la pandémie, seuls 27,3% des propriétaires se trouvaient dans pareille situation.

Préoccupée par la situation, la commissaire de l’ACFC, Judith Robertson, lance un appel aux institutions financières afin qu’elles travaillent «de façon proactive avec leurs clients hypothécaires à risque » afin de les protéger et leur offrir des solutions adaptées à leur situation.

Parmi les solutions, figure la prolongation de la période d’amortissement des prêts hypothécaires. Bien que cette option ne concerne guère plus qu’un client sur dix actuellement, Charles-Antoine Boudreau, courtier hypothécaire au sein du cabinet en courtage Planiprêt, s’attend néanmoins à ce qu’elle devienne de plus en plus populaire.

Ce dernier explique que même si les banques acceptent généralement facilement une telle demande, cette solution est rarement adoptée à la légère par l’emprunteur. Elle peut se justifier dans certains rares cas où un consommateur se voit aux prises avec des dettes à intérêt très élevé [paiement d’une voiture par exemple] dont il souhaite se départir rapidement. Mais dans la plupart des cas, dit-il, c’est là une solution à un besoin d’allégement que la plupart préfèrent éviter.

L’Agence se garde bien de condamner le recours aux hypothèques d’une durée supérieure aux 25 ans habituels. Sa commissaire a esquivé par exemple une question l’invitant à se prononcer sur les prêts, assortis des remboursements sur une durée de 30 ans et plus.

En période jugée exceptionnelle, comme actuellement, l’organisme fédéral se contente de conseiller une prolongation de la période d’amortissement «la plus courte possible».

L’ACFC suggère d’ailleurs aux banques le recours à une kyrielle de mesures alternatives d’allègement hypothécaire pour leurs clients en difficulté. Figurent, parmi elles, la renonciation aux pénalités de remboursement anticipé, la renonciation aux frais et coûts internes et la non-imputation d’intérêts sur les intérêts, toutes des mesures susceptibles d’alléger le fardeau des emprunteurs.

Mardi, l’agence Ratehub exposait l’impact de la prolongation de la période d’amortissement sur un emprunt hypothécaire de 500 000$ à un taux de 5,50%. Sur 25 ans, les intérêts payés s’élèveraient à 448 196$, comparativement à 556 153$ pour un emprunt amorti sur une durée de 30 ans.