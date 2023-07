Largué par Radio-Canada: le Gala Québec Cinéma renaît chez Noovo

Largué par Radio-Canada en octobre dernier, le Gala Québec Cinéma s’est finalement trouvé un nouveau diffuseur. C’est Noovo qui présentera la prochaine remise de prix célébrant le septième art québécois le 10 décembre prochain.

La chaine de Bell Média a promis une «formule revisitée», mercredi. Sphère Média participera aux contenus de la 25e édition en tant que producteur, en collaboration avec Québec Cinéma.

Tous les détails seront annoncés au cours des prochains mois, notamment tout ce qui a trait aux critères d’admissibilité et au processus de votation.

Il faudra aussi attendre avant de savoir qui sera à la barre de l'événement.

Radio-Canada a annoncé l'automne dernier qu'il renonçait à présenter le Gala Québec Cinéma. Le diffuseur public a promis de célébrer les films d'ici avec une simple émission de variétés et d’entrevues.

«Depuis maintenant 25 ans, le Gala demeure la plus belle façon de reconnaitre et de célébrer les artistes, artisans et créateurs qui rendent notre cinématographie si riche, mais c’est aussi l’événement phare qui nous permet de toucher le plus vaste public. L’objectif premier de cette formule revisitée sera donc de s’adresser aux gens à la maison et de leur donner le goût de notre cinéma», a indiqué le président du conseil d’administration de Québec Cinéma, Patrick Roy.

«C’était impensable pour moi que ce gala quitte les ondes télévisuelles. Si nous souhaitons faire la promotion de notre culture et de notre identité, il faut profiter de toutes les occasions pour les faire connaitre. Je me réjouis de cette annonce pour l’image de notre cinéma québécois qui continuera de célébrer les talents d’ici», a dit pour sa part le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.