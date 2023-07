Le chaos en France ouvre la voie à Marine Le Pen

À un an des Jeux olympiques de Paris, les images des violences et des saccages en France font le tour du monde. La crise humilie le président Macron. Lui et ses prédécesseurs sont, en partie du moins, responsables de ce qui s’y passe actuellement.

Les émeutes semblables de 2005 auraient dû les amener à s'attaquer sérieusement au problème des mal-nommées «banlieues». Il s’agit en réalité de quartiers pauvres à forte population de minorités arabes et africaines. Les gouvernements de droite comme de gauche n’ont rien fait depuis et la situation dans ces quartiers de «non-droit», pratiquement interdits aux forces de sécurité, n’a fait que s’empirer.

En 2018, Macron avait déjà torpillé le plan ambitieux de l’ancien ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, qui prévoyait des mesures comme la création de cités éducatives et des programmes de rénovation urbaine et d’aide aux jeunes des quartiers défavorisés à se trouver des emplois. Macron l’a rapidement enterré durant son premier mandat.

En novembre 2020, dans le contexte difficile du confinement pandémique, 110 maires avaient alerté Macron sur la situation qui se dégradait et demandé un plan de relance de 1 milliard d’euros. Rien ne fut fait. Résultat: 5000 véhicules incendiés, 150 mairies et 1000 bâtiments brulés ou dégradés. Plus de 1 milliard d'euros de dégâts pour les entreprises, dont plus de 200 commerces entièrement pillés.

Après la pénible réforme de l’âge de la retraite et les troubles qu’elle a engendrés pendant des mois, Macron s’était donné une période de cent jours – jusqu'au 14 juillet – pour apaiser le pays. Il disait vouloir «transformer la colère en projet». Elle est bien bonne!

Conséquences politiques de tout cela?

Si la tendance se maintient, comme aurait dit Bernard Derome, le Rassemblement national s’en va vers la victoire à la présidentielle de 2027, aidé par les erreurs de Macron, la rage destructrice des loubards et des casseurs et la stupidité gauchiste de Mélenchon qui a refusé d’appeler au calme.

Des sondages IFOP indiquent que Marine Le Pen est la grande favorite, avec un score de 31% au premier tour, loin devant les autres candidats potentiels. Et si le second tour de l'élection de 2022 avait lieu aujourd'hui, elle battrait Macron avec 55% des voix.

Pire, ou mieux (c’est selon vos allégeances politiques) dans un sondage du cabinet-conseil Elabe, 58% des sondés disent qu’elle est «proche des préoccupations des Français» et 52% estiment qu’elle est «compétente».

Un bémol à tout cela: seulement 20% des sondés pensent que Marine Le Pen ferait mieux que Macron à la tête de l’État. Les Français ont totalement perdu confiance dans leur classe politique.

Autre indication que la droite dure va profiter de l’affaire. Une cagnotte sur Gofundme en soutien à la famille du policier accusé d’homicide a amassé plus d’un million d’euros. Quatre fois plus que celle lancée en soutien à la mère de l’adolescent abattu.

Le RN et Marine Le Pen ne font plus peur

Comme le constatent de nombreux analystes, la droite dure, axée sur l’immigration, la sécurité et l’autorité, a le vent dans les voiles dans l’Union européenne. Déjà au pouvoir, en Hongrie, en Pologne et en Italie, elle fait partie des coalitions gouvernementales en Finlande et en Lettonie et accorde son soutien au gouvernement de Suède, jusqu’à tout récemment un modèle de social-démocratie.

Fait à noter, selon tous les critères sauf l’immigration, Marine Le Pen et Rassemblement national – l’extrême droite en France – se situent bien à gauche du parti républicain «trumpéteux» des États-Unis. Le véritable champion des partis d’extrême droite en Occident.

Elle va nous manquer

J’ai appris avec consternation le décès de Denise Bombardier, que j’ai connue il y a 60 ans à l’Université de Montréal. Adversaire des idées reçues, «la Bombardier» faisait sa place dans le milieu étudiant comme une polémiste redoutable. Une empêcheuse de tourner en rond dont la verve subjuguait déjà ses adversaires.

Elle occupait et occupera pour toujours une place unique dans l’univers médiatique québécois. Elle va nous manquer.

NL