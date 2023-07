Le multiculturalisme à la Trudeau, une voie royale pour les émeutes!

Nous pouvons croire que la France est lointaine et que la violence qui la secoue ne sied pas avec nos mœurs. Pourtant, ces violences reposent sur une organisation sociale comparable à la nôtre.

Le multiculturalisme encensé par Justin Trudeau génère un communautarisme vecteur d’incompréhensions entre les peuples fondateurs et les nouveaux arrivants. Faute de mixité sociale et de quête d’égalité, on ressent déjà au Québec les tensions dans certains quartiers avec une violence qui s’avère parfois mortelle.

En entretenant la peur à l’égard des nouveaux arrivants, appelés malencontreusement étrangers, on ouvre la porte à la haine et à plus de radicalité.

Une identité claire

Il y a plus de vingt ans que des sociologues et des politiciens français affirment que le pacte social est à redéfinir dans leur pays. Cependant, ils semblent incapables d’y arriver. C’est pourquoi, ces dernières années, nous y observons de multiples crises dans les banlieues.

L’État postnational, préconisé par Justin Trudeau, ne tient pas la route. C’est d’ailleurs le cas partout en Occident.

La nation québécoise, du moins ce qu’il en reste, occupe un territoire qui se caractérise par sa langue et sa culture, qui s’appuie sur la solidarité et qui se fonde sur la laïcité.

Le nouvel arrivant doit être conscient de ses caractéristiques et y adhérer. À défaut de pouvoir le faire, il n’a qu’à choisir une autre terre d’adoption.

Le gouvernement du Québec doit mettre un terme à la confusion engendrée par le multiculturalisme et se montrer audacieux dans la localisation des immigrants sur notre territoire.

Égalité

L’immigration est nécessaire et il est intolérable de traiter les nouveaux arrivants en citoyens de seconde zone.

Des conditions de vie décentes doivent être accessibles à tous et il appartient à l’État d’y veiller.

N’attendons pas de vivre des émeutes à la française pour agir.