Le projet Umano de Lévis atteindra 1,6 G$ d'ici 2032

Le projet immobilier Umano de Lévis entre dans une phase marquante, alors qu’on annonce le démarrage de la construction de plus de 700 nouvelles unités d’habitation diversifiée et l’inauguration de nouveaux espaces verts accessibles à la population en général.

Umano, c’est ce vaste projet de 1,6 G$ en cours de réalisation à Lévis par l’entreprise Groupe CSB.

«Nous sommes rendus à une étape charnière. On a 40% des travaux au niveau des infrastructures qui sont réalisés et 25% des constructions de faites. On est à l’étape des livraisons», a fait part Stephen Boutin, président du Groupe CSB.

Depuis la première pelletée de terre, la vision de CSB de faire un pôle de développement structurant à Lévis se concrétise de plus en plus.

Jusqu’à présent, 1025 unités ont été livrées sur 4000. La fin des travaux est prévue en 2032. Graduellement, le quartier prend vie avec l’arrivée des nouveaux occupants.

«Oui, la pandémie a ralenti un peu la cadence, mais grosso modo on suit quand même le plan de match», a-t-il ajouté.

Au départ, Umano était un projet de 900 M$ avec 2 500 unités. Aujourd’hui, on parle d'un projet d'une valeur de 1,6 G$ incluant 4000 unités d'habitation répondant aux différents besoins d'une clientèle variée. Au cours de la prochaine année, de nouvelles unités locatives viendront s'ajouter, de même que 41 maisons urbaines, des maisons locatives, une résidence pour aînés à prix abordable et des unités «tout inclus» pour les jeunes professionnels et étudiants.

«Le projet s’est bonifié avec le temps», a indiqué M. Boutin qui est très fier des résultats jusqu'à présent.

Au total, Umano comptera 950 000 pi2 d’espaces commerciaux, à bureaux et institutionnels et quelque 11 km de trottoirs et de sentiers.

Toujours dans la foulée de ce mégaprojet, le promoteur a inauguré mercredi de nouveaux espaces verts, soit la phase 1 de l’Allée des Retrouvailles, ainsi que le Parc du Belvédère, comme il s’était engagé à le faire.