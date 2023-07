J’écoutais attentivement le quart-arrière Cody Fajardo et l’entraîneur-chef Jason Maas s’adresser aux membres des médias après le pénible revers de 17 à 3 des Alouettes, sous la pluie, contre les Blue Bombers de Winnipeg, samedi soir. Je me suis senti soulagé, car ni l’un ni l’autre n’a sorti le fameux cliché voulant qu’une saison soit longue dans la Ligue canadienne de football.

Au contraire, malgré l’odeur d’humidité qui régnait dans la petite salle située sous les estrades du stade Percival-Molson, les deux membres des Alouettes gardaient la tête haute et soulignaient l’importance de chaque partie. Il y a un sentiment d’urgence et on parlait déjà du prochain affrontement qui aura lieu contre les Lions, dimanche, en Colombie-Britannique.

• À lire aussi: L’affaire est dans le «sac» pour Mathieu Betts, les Alouettes devront se méfier du Québécois

Le vrai test commence pour les Alouettes. Ce match permettra de connaître l’identité de l’équipe et de voir comment la formation montréalaise peut surmonter une défaite.

Contre les Blue Bombers, c’était comme si les Alouettes avaient passé le match à jouer au roi de la montagne. Winnipeg occupait le sommet et quand Montréal semblait réussir à monter un peu, il dégringolait chaque fois en raison de revirements. De telles difficultés doivent aider à construire le caractère d’une équipe, et pour l’emporter, dans l’Ouest canadien, les Alouettes devront faire preuve de persévérance. Cette fois, les Lions, qui ont gagné trois de leurs quatre premiers matchs, sont installés sur la cime des Rocheuses. C’est au club montréalais d’aller les déloger.

Betts se magasine un emploi dans la NFL

La tâche ne s’annonce pas facile pour Fajardo et les Alouettes. Parmi les prochains adversaires, il y a notamment le Québécois Mathieu Betts, qui évolue sur la ligne défensive des Lions. Il faut absolument mettre en lumière les performances de cet athlète d’ici qui, à mon humble avis, est probablement le meilleur joueur de la ligne défensive à travers la LCF actuellement. Betts compte d’ailleurs sept sacs du quart-arrière en quatre parties. Mieux encore, le Québécois arrive souvent en plein contrôle de ses gestes au moment de rabattre le quart adverse au sol.

Daniel Crump / photo fournie par la LCF

Betts profite vraisemblablement des enseignements d’un ancien des Alouettes, soit John Bowman, qui est l’entraîneur de la ligne défensive chez les Lions. Après seulement quatre matchs, le Québécois semble déjà en voie de battre la marque de 19 sacs obtenue par Bowman dans l’uniforme des Alouettes en 2015.

J’irai plus loin en disant que Betts est peut-être en train de signer sa lettre de retour pour la NFL présentement en raison de la manière dont il joue. À 28 ans, il est à son apogée quant à son potentiel physique. Pour le contrer, il faudra bien plus qu’un bon travail de la ligne offensive contre les Lions. Le porteur de ballon William Stanback est mieux d’attacher son casque, car celui-ci risque d’être appelé à bloquer Betts et les autres éléments des Lions sur plusieurs jeux. Les joueurs évoluant à la position de centre-arrière devront aussi venir en soutien à la ligne offensive des Alouettes.

Attention à Vernon Adams fils!

Un autre joueur à surveiller chez les Lions sera évidemment le quart-arrière Vernon Adams fils, anciennement des Alouettes. Il a lancé six interceptions, lundi soir, dans une défaite contre les Argonauts. Il ne faut pas être inquiet pour Adams fils, c’est un quart qui reste fidèle à lui-même.

À Toronto, je crois qu’il a notamment sous-estimé le fait que ses receveurs jouaient sur une surface différente, en grande partie gazonnée, ne permettant pas de couper aussi agressivement sur le terrain. Dans la deuxième portion du match, le quart-arrière était tout simplement à la recherche d’un gros jeu pour renverser la vapeur.

Propos recueillis par Benoît Rioux