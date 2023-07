L’Océanic ajoute un attaquant de puissance

RIMOUSKI-Avec le 29e choix de la séance de sélection internationale de la Ligue canadienne de hockey, l’Océanic de Rimouski a sélectionné l’attaquant tchèque Lukas Hes que le directeur général de l’équipe, Dany Dupont, qualifie d’attaquant de puissance.

« C’est un ailier gauche qui peut également jouer au centre. Il a un excellent coup de patin et des habiletés offensives indéniables. Il a un bon lancer et une belle vision du jeu. C’est un bon travaillant. C’était le premier gars sur notre liste. Depuis le mois de janvier que nous l’avions à l’œil et nous étions vraiment enchantés de lui », a commenté Dany Dupont, fier de sa prise.

À 18 ans, Hes est dans les plans de l’Océanic pour les deux prochaines saisons. Il sera du prochain camp d’entraînement. Il a le même agent que Jan Sprynar qui a impressionné l’an dernier à 17 ans avec 23 buts et 40 points. L’agent estime que Rimouski est l’endroit parfait pour son client. « Sa venue à Rimouski s’est réglée quand même assez rapidement », précise le directeur général.

34 buts en 44 matchs

L’an dernier, Hes évoluait pour la formation Berani Zlin U20 en République tchèque, où il a marqué 34 buts en 44 rencontres, en plus d’ajouter 18 passes, pour un total de 52 points.

Il a aussi disputé 12 rencontres chez les professionnels dans son pays, en 2e division, affrontant notamment le légendaire Jaromir Jagr. Il a marqué deux buts en 12 matchs. « Il a réussi à produire chez les professionnels. Il sera sûrement un candidat pour le prochain championnat mondial junior, tout comme Jan (Sprynar) », a précisé Dany Dupont à propos de son nouveau poulain qui a fait partie du programme national tchèque U18 l’an dernier.

Avec le retour de Sprynar, l’Océanic n’a pas utilisé son deuxième choix ce mercredi. Sprynar se réjouit de la venue de son compatriote. « Je suis très content. Lukas est une très bonne personne. J’ai toujours eu beaucoup de plaisir avec lui », a-t-il commenté.

Dans le processus final pour l’entraîneur-chef

Dany Dupont a indiqué être dans le processus final pour la nomination de son nouvel entraîneur-chef. « Nous sommes à peaufiner les derniers pas. On devrait avoir une annonce sous peu, dans la prochaine semaine ».

Selon nos informations, il ne resterait que deux candidats en lice, soit l’ancien entraîneur-chef des Cataractes, des Mooseheads et du Drakkar, Éric Veilleux ainsi que l’entraîneur adjoint du Phoenix de Sherbrooke, Michel Périard, qui a remporté la Coupe Memorial comme joueur avec l’Océanic en 2000, avant de faire carrière en Europe.