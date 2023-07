Menus à petits prix: meilleur prix de l’année pour le filet de porc et autres aubaines sur les légumes d’ici

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 6 au 12 juillet 2023

Ça y est, les étalages des épiceries se remplissent tranquillement de beaux produits d’ici ! Cette semaine, on a commencé à apercevoir de beaux choux-fleurs, du chou frisé et même quelques courgettes du Québec !

Ce sera bientôt au tour des framboises, des poivrons et des carottes (parlant de ces dernières, le début des récoltes sera le bienvenu : ça fait des mois qu’on ne les trouve plus vraiment au rabais !).

Au menu, on retrouve d’ailleurs des brocolis locaux. Pourquoi avoir opté pour ceux-ci, à 1,99 $, alors que les couronnes de brocoli sont à 1,29 $ chez IGA ? Parce qu’ils sont non seulement plus gros, mais aussi plus frais. Comme j’ai aussi prévu une utilité aux pieds de brocoli, vous allez pouvoir les maximiser (et les rentabiliser). Sachez toutefois que le prix des couronnes est aussi avantageux. D’ailleurs, pour leur conservation, évitez d’entreposer vos brocolis près de fruits climactériques (c’est-à-dire qui continuent de mûrir après la cueillette) comme les pommes, les bananes ou les pêches, par exemple. Le gaz que ces aliments dégagent fait flétrir, jaunir et pourrir le brocoli prématurément.

Truc de boucherie à petit prix

Les cuisses de poulet font aussi partie des aliments en vedette de la semaine et j’avais envie de vous rappeler une petite astuce économique assez simple... les séparer ! Si vous achetez plus de cuisses et que vous les coupez à la jonction entre l’os du pilon et du haut de cuisse, vous aurez de belles pièces de viande à petit prix (pour vous faire une idée, il y a longtemps qu’on n’a pas vu l’un et l’autre de ces morceaux sous les 1,77 $/lb... et c’est rare !).

Et le poulet, ça se congèle toujours très bien !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Une semaine intéressante côté rabais qui fait du bien (il faut dire que des fruits et légumes locaux à prix d’ami, ça ne fait pas de tort au portefeuille). Grâce à son grand solde, le gagnant de la semaine est à mon avis Super C ! La plupart des aliments en vedette au menu (comme les cerises, qui sont à un prix presque jamais vu) proviennent d’ailleurs de sa circulaire. Sinon, voici quelques rabais qui ont retenu mon attention :

Bacon de marque maison (375 g) à 3 $ (pour les membres Moi) chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 3 $ (pour les membres Moi) chez Super C (meilleur prix de l’année) Biftecks d’aloyau ou de côte d’aloyau à 7,87 $/lb (du 6 au 9 juillet seulement) chez Provigo

à 7,87 $/lb (du 6 au 9 juillet seulement) chez Provigo Biftecks ou rôti de côte à 7,99 $/lb chez IGA

à 7,99 $/lb chez IGA Boissons végétales (1,75-1,89 L) à 1,99 $ (pour les membres PC Optimum) chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 1,99 $ (pour les membres PC Optimum) chez Provigo (meilleur prix de l’année) Combinaisons de saucisses de porc (900 g) à 5,99 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 5,99 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Côtelettes de longe de porc (combinaison de coupes) à 2,29 $/lb chez Provigo

à 2,29 $/lb chez Provigo Côtelettes de porc désossées à 2,99 $/lb chez Metro

à 2,99 $/lb chez Metro Crevettes blanches du Pacifique surgelées (340 g) à 6 $ chez Super C

à 6 $ chez Super C Crevettes sauvages d’Argentine surgelées (300 g) à 7,99 $ chez Provigo

à 7,99 $ chez Provigo Filets de tilapia frais à 7,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 7,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année) Hauts de cuisses de poulet à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Jambon fumé à l’ancienne de marque maison (675 g) à 2/15 $ chez Metro

à 2/15 $ chez Metro Pilons de poulet à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Saucisses fraîches (375 g) à 2,97 $ chez Walmart

à 2,97 $ chez Walmart Saucisses fumées de marque maison (450 g) à 2/5 $ chez Metro

à 2/5 $ chez Metro Saumon coho fumé surgelé (300 g) à 11,99 $ (pour les membres PC Optimum) chez Provigo

à 11,99 $ (pour les membres PC Optimum) chez Provigo Thon en conserve (170 g) à 0,97 $ chez Walmart (meilleur prix de l’année)

LUNDI

SALADE DE POMMES DE TERRE ET CUISSES DE POULET À LA GRECQUE

Recette tirée de Recettes du Québec

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 1,76 $

BON À SAVOIR !

Pensez à faire cuire environ 1 1⁄2 livre de poulet supplémentaire (pas besoin de la faire mariner) : il servira à garnir la salade-repas croquante plus tard dans la semaine. Si vous n’avez pas accès à de l’origan frais, sachez qu’on peut le remplacer par sa version séchée dans une proportion de 1:3 (et donc le tiers de sa version fraîche, soit un peu moins de 1⁄2 c. à thé dans ce cas-ci).

MARDI

FILET DE PORC TERIYAKI SUR LE BBQ

Recette tirée de Zeste

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 3,59 $

BON À SAVOIR !

Comme le saké (du vin de riz) est cher et parfois difficile à trouver en épicerie, je vous propose de le remplacer par du vin blanc sec au besoin ! Si désiré, servir le tout sur du riz. Si vous avez besoin d’acheter du sirop d’érable, c’est chez IGA que vous trouverez la conserve de 540 ml la moins chère cette semaine (à 5,99 $).

MERCREDI

SAUMON ET GNOCCHIS AU CITRON SUR LA PLAQUE

Recette tirée de Coup de pouce

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 5,18 $

JEUDI

SALADE CROQUANTE AU POULET ET AU CHOU NAPPA

Recette tirée de Coup de pouce

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,07 $

BON À SAVOIR !

Comme ce sont les cuisses de poulet qui sont en vedette cette semaine, je vous propose d’utiliser le poulet cuit en extra au début de la semaine pour garnir les salades. Si vous ne trouvez pas de chou nappa, vous pourriez toujours utiliser de la laitue iceberg (elle est d’ailleurs à 1,29 $ chez IGA cette semaine). Quant au concombre, un seul Super Select fera l’affaire (les concombres de champ sont plus petits que les concombres anglais) en remplacement.

VENDREDI

BURGERS VÉGÉS DE BROCOLI ET DE PATATE DOUCE AU CHEDDAR

Recette tirée de Coup de pouce

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,80 $

BON À SAVOIR !

Pour un souper rapide, les galettes et la mayonnaise pourraient avoir été assemblées la veille. Si vous n’avez pas de luzerne ou de micropousses, optez pour la verdure de votre choix.

LUNCH

CROQUETTES DE POIS CHICHES, SAUCE TAHINI AU PERSIL

Recette tirée de Coup de pouce

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 2,70 $

BON À SAVOIR !

J’ai calculé des concombres, des radis et des... pieds de brocoli pour les crudités en accompagnement ! Les pieds de brocoli sont très tendres et agréables à manger en bâtonnets lorsqu’on retire la membrane coriace qui les entoure (on peut même garder cette dernière au congélateur pour un futur bouillon ou même pour une soupe).

COLLATION

CRUMBLE AUX CERISES, À LA CANNELLE ET AUX NOIX DE GRENOBLE

Recette tirée de Coup de pouce

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 35 min

Prix par portion : 1,32 $

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose d’utiliser des cerises fraîches plutôt que des cerises surgelées (le temps de préparation sera toutefois un peu plus long).