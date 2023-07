Mort de Nahel: le prétexte habituel des voleurs et des extrémistes pour laisser libre cours à leur haine

Six nuits de pillages, d’incendies criminels, des écoles, des bus et des tramways, des centres culturels et commerciaux, plus de 150 mairies et bâtiments municipaux, soit plus de 20 millions d’euros de dégâts juste pour les transports publics.

À cela s’ajoutent les violences envers les policiers, les pompiers et même des élus, dont cette attaque à la voiture-bélier au domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses. Sa femme et l’un de ses enfants ont été blessés lors de cette agression.

La France est de nouveau dans le chaos, mais elle n’est pas la seule à faire face à cette violence urbaine. On a vu ce genre d’émeutes aux États-Unis et en 2008, à Montréal-Nord. Le mode opératoire est toujours le même. Il consiste à créer le chaos, à détruire au maximum, à ventiler sa colère et sa haine envers les institutions et les représentants de l’État.

Le point commun de ces émeutes: la mort d’un jeune, principalement racisé, lors d’une intervention policière qui tourne au vinaigre. Un déclencheur qui attise, certes, la colère et le sentiment d’injustice, mais qui ne justifie nullement toute cette violence urbaine.

L’arbre qui cache la forêt

Une intervention policière qui tourne mal est bien souvent le fruit d’un manque de communication, d’un contexte stressant et d’une loi qui établit des règles d’intervention. Dans le cas de Nahel, on comprend que les policiers sont intervenus à la suite d’une conduite dangereuse et ont tiré dans le cadre d’un refus d’obtempérer.

Depuis 2017, au regard des attentats terroristes commis avec des véhicules, le Code de la sécurité intérieure français (leur Code criminel) permet aux policiers de tirer sur tout véhicule «dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui». Depuis sa mise en place, il y aurait une augmentation de l’usage des armes par les policiers contre un véhicule et des tirs mortels.

Lorsque la mère de Nahel soutient qu’elle n’en veut pas au système, mais bien à un homme qui aurait des intentions racistes, et je cite: «Il a vu la tête d’un petit Arabe, d’un petit gamin. Il a voulu lui ôter la vie», elle se trompe. Son fils a été fauché par la loi de 2017 – tout comme 13 autres personnes en 2022 – qui donne une plus grande latitude de tir aux agents de la Police nationale et sans qu’une formation adaptée ait pu les mettre au niveau de la Gendarmerie.

Mon constat? La forêt est bien plus large et complexe que ne laisse voir l’arbre.

Les caméras portatives

Outre la formation des policiers et la sensibilisation du public, une solution demeure pour éviter ce genre de débordements, les caméras portatives pour tous les policiers. Après tout, ce sont souvent des vidéos lancées sur les réseaux sociaux et sorties de leur contexte qui mettent le feu aux poudres.