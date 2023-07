«Notre chien n'est pas mort, mais il n'est pas fort»: les anciens Nordiques perdent la foi

LÉVIS | Les années filent et les Nordiques version 2.0 se font toujours attendre. Pendant ce temps, les anciens joueurs du Fleurdelisé tentent d’entretenir un mince faisceau d’espoir, mais se résignent à l’idée que leur équipe ne reviendra pas de sitôt.

Présents au golf de Lévis pour l’Omnium des célébrités, qui a permis de remettre 100 000 dollars à la Fondation Maurice Tanguay, quelques porte-couleurs du passé des Nordiques n’ont pas tenté de se déguiser en marchands d’optimisme.

«Notre chien n’est pas mort, mais il n'est pas fort», a résumé l’ancien attaquant Marc Fortier, qui a été dans l’organisation de 1987 à 1992.

«Mettons qu’on ne sera pas dans les priorités de la LNH pour une équipe. Québec n’amène pas de nouvel argent, donc Québec n’est pas une priorité pour Bettman. Ça reste un excellent dépanneur s’il arrive une catastrophe avec une autre organisation. Le hockey aujourd’hui, ce n’est plus une affaire sentimentale», a-t-il continué, en notant avec humour que «bientôt, nous ne serons plus assez d'anciens Nordiques pour former un foursome».

Des obstacles de Montréal

De son côté, le président de l’Association des anciens Nordiques, Dave Pichette, n’en démord pas. Le Canadien et Geoff Molson ont beau affirmer en public qu’ils appuieraient n’importe quand le retour des Nordiques, mais ce n’est que de la poudre aux yeux selon l’ex-défenseur.

«C’est ça la business. Tu as Molson qui vend de la bière partout. C’est aussi Bell contre Vidéotron, en sachant que Bell est copropriétaire du Canadien et des Maple Leafs. L’émotion nous fait espérer, mais la ligue pense en mode affaires et ce sera difficile que ça se réalise dans les prochaines années.

«Le scénario a changé énormément, c’est rendu une grosse business et Montréal ne voudra jamais partager la tarte. C’est plus compliqué avoir une équipe que de simplement avoir la capacité de remplir un aréna», a-t-il opiné.

À ses yeux, mêmes les déboires éternels de canards boiteux comme les Coyotes ne suffiront pas à accroître l’intérêt des décideurs de la LNH à l’endroit de Québec.

«Il faut toujours garder espoir, mais il y a d’autres priorités pour la ligue actuellement. Ça coûte tellement cher! Ça affecte le marché de Québec. On n’est pas non plus une super grosse ville, côté économique», a-t-il constaté.

Une grosse erreur

Plus le temps passe, plus certains anciens comme Pichette réalisent que l’erreur irréparable dans le cas des Nordiques aura tout simplement été de les laisser filer, en mai 1995.

«Le plus triste, c’est qu’ils n’auraient jamais dû partir. Si l’équipe n’était pas partie, je pense qu’on aurait pu suivre la parade. Le club a été vendu pour même pas 100 millions et aujourd’hui il en vaudrait 650», a-t-il noté.

Quant à ce vieux souvenir douloureux pour les amateurs de hockey, faut-il blâmer Marcel Aubut ou les instances politiques en place à l’époque?

«Je ne sais pas qui l’a échappé, mais en tout cas, c’est Marcel qui a pris la décision. Il aurait pu vendre à des gens de Québec aussi, selon ce que j’ai su, mais je ne suis pas dans le secret des dieux...», a-t-il laissé tomber avant de tourner les talons pour se diriger en direction des verts.