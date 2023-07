Phase 4 de Samuel-de Champlain: Legault «très favorable» à une promenade linéaire

Le premier ministre Legault se dit «très favorable» à une phase quatre linéaire de la promenade Samuel-de Champlain, et promet de dire à l'automne quels sont ses plans, alors que s'ouvrait mercredi officiellement la phase trois, tant attendue.

«On ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Après l’été, on arrivera avec de belles nouvelles pour la phase quatre», a lancé le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, lors de l'inauguration officielle de la phase trois, le long du fleuve, entre la route de l'Église et la côte Gilmour, que plusieurs visiteurs et baigneurs s'étaient déjà appropriée par cette belle journée ensoleillée.

La phase quatre, située dans l'est de la Ville, sur les battures de Beauport, est réclamée depuis des années. La Ville de Québec souhaite y voir une promenade linéaire, comme dans l'ouest, avec le réaménagement de l'autoroute Dufferin en boulevard urbain, pour apaiser la circulation et donner accès au fleuve.

Favorable

«Il est trop tôt» pour dire si les souhaits de la Ville seront exaucés, a commenté le premier ministre, François Legault, «mais je regarde ça très favorablement. On n'a rien à annoncer aujourd'hui».

«On avait promis de réaliser la phase trois au plus tard en 2023. On a livré la marchandise. Maintenant, il y a plein d'autres projets qui sont sur la table, incluant la phase quatre. Je suis très ouvert à ce projet.»

«Les gens se l’approprient à une vitesse phénoménale», a commenté le maire de Québec, Bruno Marchand, au sujet de la phase trois. «Les gens me disent : "C’est beau et on en est fiers". On est fiers de la continuité et on va travailler pour que ça se continue encore.»

193,3 millions $

Jonatan Julien s'est de son côté réjoui qu'on ait pu livrer le projet de la phase trois dans l'enveloppe budgétaire prévue, malgré quelques imprévus en fin de chantier. Il aura coûté au total 193,3 millions $, dont 179,5 millions $ provenaient du gouvernement du Québec et 13,8 millions $ de la Ville de Québec. Les travaux de ce chantier majeur avaient été entrepris à l'automne 2018.

L'ancien ministre libéral Sam Hamad, présent lors de l'inauguration, a de son côté plaidé pour la réalisation d'une phase quatre linéaire dans l'est, avec l'aménagement d'un boulevard urbain. «Je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse la phase quatre. [...] Les gens de l'est de la ville, ils en ont besoin aussi. C'est pas vrai que quand ils restent à Beauport, il vont venir ici.»