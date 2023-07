Plus de 1M$ en 30 ans

Présenté le 15 juin dernier dans les allées du club de golf de Lévis et sous la présidence d’honneur de Mario Lapierre (Ancien du Collège, 1981-1987), vice-président, services spécialisés de Desjardins Entreprise, le 30e tournoi de golf de la Fondation Collège de Lévis a connu un autre grand succès (160 participants), permettant à la Fondation de générer un profit net de 65 615 $. Les sommes recueillies seront versées à la Campagne majeure de financement de la Fondation Collège de Lévis, dans le fonds d’aide financière aux élèves et les projets de développement du Collège. En 30 ans, le rassemblement sportif a permis à plus de 6000 golfeurs de se réunir à Lévis pour encourager la cause de la Fondation et d’amasser des profits nets de plus de 1,1 M$. Sur la photo, de gauche à droite : François Bilodeau et David Lehoux (Collège de Lévis), Benoit Labbé (président de la Fondation), Tom Lemieux (président du Collège), le président d’honneur Mario Lapierre, Jean Bérubé (responsable du comité organisateur) et Antoine Vachon (président de l’Association des Anciens et Anciennes).

Kili 2023

Photo fournie par Mario Walker

Malgré l’annulation de l’évènement Le Kilimandjaro à Québec au profit de la Fondation du CHU de Québec, le 17 juin dernier (pluie soutenue et vents forts), les résultats obtenus (et promis) ont dépassé toutes les attentes. Les partenaires ainsi que les participants ont permis de réunir la somme nette record de 195 000 $. L’intégralité de ce montant permettra de soutenir les équipes de soins et de recherche du service de neurochirurgie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval. De gauche à droite, sur la photo : Marie-Claude Paré, présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec ; Isabelle Pascot, cheffe stratégie et développement d’affaires, GFT Canada ; André Gagné, président-directeur général, GFT Canada ; Dr Jérôme Paquet et Carol Roy, chef des opérations, GFT Canada.

L’heure est au bilan

Photo fournie par la Fondation HDL

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL) a remis une somme de 8,7 M$ pour bonifier l’offre de services à l’Hôtel-Dieu de Lévis en 2022-2023. Elle en a fait l’annonce lors de son assemblée générale annuelle (AGA) tenue le 30 mai dernier. 4,4 M$ ont été recueillis et 8,7 M$ ont été remis à l’Hôtel-Dieu de Lévis au cours de la dernière année. À noter, entre autres, parmi les projets porteurs, la Maison Dessercom, projet central de la campagne majeure de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, financée en totalité par Dessercom, au coût de 6,5 M$, a été cédée en 2022 au CISSS de Chaudière-Appalaches. L’AGA fut l’occasion de souligner l’engagement de la présidente sortante, Julie Suzanne Doyon, administratrice depuis 2015 et élue première présidente de la Fondation en 2019. Guylaine Brochu, ASC, vice-présidente de Groupe Brochu, succède à la présidence. Elle est impliquée auprès de la Fondation depuis 2018. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Julie Suzanne Doyon, présidente sortante de la Fondation ; Patrick Simard, président-directeur général du CISSS-CA ; Nathalie Samson, directrice générale de la Fondation, et Clarence Pelletier, président de Dessercom.

10 ans de Conjoncture

Photo fournie par Catherine Tétreaul

Afin de souligner son 10e anniversaire, Conjoncture affaires publiques a organisé un concours permettant à un OBNL ou une entreprise d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale ou de la Chaudière--Appalaches de remporter un prix d’une valeur de 5000 $ en services-conseils pour de l’accompagnement lors de l’élaboration d’une planification stratégique. Gîte Jeunesse, pour la qualité de sa demande, pour la pertinence de réaliser une planification stratégique et pour sa mission nécessaire qui est d’offrir un hébergement temporaire et de l’aide psychosociale à des jeunes en difficulté, est l’organisation récipiendaire du concours. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Luc Samama, expert-conseil en développement stratégique, Conjoncture affaires publiques ; Véronique Moreau, coordinatrice développement et administration, et Marc Guy, directeur général, Gîte Jeunesse. 2023).

Anniversaires

Photo tirée de Facebook

Mariana Mazza (photo), humoriste québécoise d’origine uruguayenne et libanaise, 33 ans... Andréanne A. Malette, auteure-compositrice-interprète, 35 ans... Alexander Radulov, attaquant des Stars de Dallas (LNH), 37 ans... Amélie Mauresmo, française, joueuse professionnelle (1993 à 2009) de tennis, 45 ans... Gaétan Barrette, médecin, ex-député de La Pinière, 67 ans... Dany Aubé, chanteuse québécoise, 76 ans... Pierre-Marc Johnson, juriste et médecin, avocat-conseil chez Lavery, 77 ans... Guy Latraverse, imprésario et producteur québécois, 84 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 5 juillet 2022 : Maurice Lamoureux (photo), 88 ans, maire de Sudbury de 1981 à 1982... 2021 : William Smith, 88 ans, acteur américain qui a joué dans plus de 300 films ou épisodes de séries télévisées, dont de nombreux films d’action de séries... 2020 : Aubert Pallascio, 82 ans, comédien québécois connu pour ses rôles dans plusieurs séries québécoises d’envergure... 2016 : André Montmorency, 77 ans, comédien et metteur en scène québécois... 2015 : Diana Douglas Webster, 92 ans, première femme de Kirk Douglas... 2014 : Noel Black, 77 ans, réalisateur, scénariste et producteur américain... 2010 : Bob Probert, 45 ans, l’un des pugilistes les plus redoutés de l’histoire de la LNH... 2008 : Jean-Guy Chapados, 65 ans, musicien québécois... 2007 : Claude Béchard « Ti-Bé », 68 ans, ex-juge de lignes de la LNH... 2007 : Régine Crespin, 80 ans, soprano française... 2002 : Ted Williams, 83 ans, légende du baseball majeur... 1988 : Claude Brunet, fondateur du Comité provincial des malades.