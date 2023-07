Québec, ville gourmande: cinq endroits où manger sur le pouce pendant le FEQ

Québec va vibrer au rythme du Festival d’été, le plus gros événement de l’année, pendant les 10 prochains jours. Vous vous demandez où aller casser la croûte avant ou après un spectacle? Je vous propose aujourd’hui quelques suggestions si vous manquez de temps et devez manger sur le pouce. La semaine prochaine, je vous présenterai des endroits où vous attabler en bonne compagnie à quelques pas des différentes scènes. Bon début de festival!

Un gyros, svp!

Le comptoir de pitas grecs Zeus sur Cartier, ouvert par les propriétaires du Mezzé, est devenu rapidement un incontournable des festivaliers. Au menu pour un pique-nique urbain avant les spectacles: le gyros traditionnel, le doner (pain de viande de bœuf et épices), celui au poulet, le loukaniko (saucisse aux agrumes) ou le végé. Comme le veut la tradition, ils sont garnis de frites! Un vrai régal à petit prix et parfait pour manger sur le pouce. Le restaurant est ouvert chaque jour pendant le FEQ jusqu’à 21h.

1032, avenue Cartier

Photo tirée du Facebook de Zeus

Attaboy, de la pizza!

Envie d’une pizza avant d’arriver à destination? Passez par la pizzeria Attaboy dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Que vous soyez plus du type garnie classique ou aventurier, vous trouverez de quoi vous sustenter avec leurs pizzas gourmandes à souhait. Il est aussi possible de prendre seulement une pointe des pizzas déjà prêtes au comptoir ou de commander en ligne à l’avance. En prime, il y a une petite terrasse et la rue est piétonne du vendredi soir au dimanche.

597, rue Saint-Jean

Photo tirée du Facebook de Attaboy

Et hop, une galette!

La Galette Libanaise est de retour cette année avec son camion de rue sur le site des Plaines d’Abraham. Ce resto rapide à la mode du Liban prépare des sandwichs sur pain plat cuit dans un four à pierre. J’aime beaucoup le classique tartiné de zaatar (huile d’olive, thym, sumac et graines de sésame), celui à l’agneau ou encore à la merguez. Vous pouvez le garnir selon vos goûts, avec des sauces piquantes ou non. La succursale de la rue Saint-Jean vient de rouvrir juste à temps pour les festivités et il y en a une aussi en basse-ville.

Scène Bell, 1061, rue Saint-Jean et 557 Saint-Joseph Est

Photo tirée du Facebook de la Galette Libanaise

Le roi de la poutine

La soirée est finie et vous avez une fringale pour une poutine? Le Snack Bar Saint-Jean est le lieu par excellence pour se refaire des forces après une soirée à marcher, danser et festoyer au son de vos artistes préférés. Le succès de cet établissement du quartier Saint-Jean-Baptiste réside dans ses poutines décadentes, ses burgers bien garnis et ses autres plaisirs coupables dégoulinants. Essayez la poutine Cochonne avec du baloney, du bacon et des oignons, ou ma préférée, la poutine Dulton, avec son succulent mélange de pain à la viande! Le resto est l’un des rares ouverts jusqu’à 4h du matin en semaine et 5h la fin de semaine.

780, rue Saint-Jean

Photo tirée du Facebook du Snack Bar Saint-Jean

Des camions de rues sur les sites du FEQ

Plusieurs sites du festival proposent une offre alimentaire. Au Cœur du FEQ, à la place de l’Assemblée nationale, vous retrouverez des camions de rue très populaires: El Gordito et Vagabond. Le premier ravit avec ses tacos au poulet ou au bœuf braisé, tandis que le second mise sur ses poutines, une au poulet buffalo et une autre au bœuf braisé à la bière. Étienne Nadeau, fondateur des deux enseignes, se prépare depuis trois mois pour répondre à la demande qui frôle les 1000 services lors des grosses soirées. «C’est fou! On est capable de servir un nombre assez important de personnes en peu de temps», me lance-t-il, joint en plein sprint d’ouverture. La Folle Tablée sera aussi de retour cette année pour satisfaire les dents sucrées. Le site, qui dispose de deux bars, est ouvert de 17h à 22h45 la semaine, et de 10h à 22h45 la fin de semaine.

Photo tirée du site web du FEQ

Sinon, il y a la superbe Terrasse du FEQ, aménagée derrière le manège militaire. Cette oasis est parfaite pour se refaire des forces entre deux spectacles ou se retrouver entre amis. Ce lieu éphémère dispose de deux bars et d’un camion de rue opéré par La Shop, spécialisé en burgers. Le site est ouvert de 17h à 1h du matin.

Photo tirée du site web du FEQ

Place de l’Assemblée-Nationale et Terrasse du FEQ sur l’avenue Wilfrid-Laurier