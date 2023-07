Radio-Canada refuse de tourner le dos à Facebook

Radio-Canada refuse de s'engager à cesser d'acheter de la publicité sur Facebook et Instagram comme l'ont annoncé ce matin Québecor et Cogeco.

« Nous suivons de près cette situation et nous considérons actuellement les options possibles », a répondu Leon Mar, porte-parole institutionnel de Radio-Canada quand Le Journal lui a demandé si la société d'État cessera aussi d'acheter des publicités sur Facebook-Instagram.

« Pour des impératifs liés à la concurrence, nous ne pouvons divulguer cette information», s'est-on limité à dire.

Plus tôt en journée, la directrice générale de l’Information de Radio-Canada, Luce Julien, avait déclaré que «Google et Meta doivent abandonner leur menace de bloquer l’accès aux nouvelles produites par les médias canadiens».

« Meta a réalisé un chiffre d’affaires de 118 milliards de dollars américains (156 milliards $ CA) en 2021. Google a affiché des revenus publicitaires de 209 milliards de dollars américains (276 milliards $ CA) la même année», avait-elle souligné.

Rappelons que Radio-Canada a eu 1,1 milliard de dollars de fonds publics pour ses activités d’exploitation si l'on se fie à son rapport annuel 2021-2022.

Ottawa bouge

Pour protester contre les menaces de Facebook et Instagram, le gouvernement fédéral a annoncé mercredi midi qu'il suspendait l'achat de publicités de Meta, qui veut bloquer le contenu journalistique dès l’entrée en vigueur de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Mercredi matin, Québecor et Cogeco avaient lancé le bal en annonçant tour à tour qu'ils cesseront d'acheter de la publicité sur Facebook et Instagram, près d’une semaine après le blocage des nouvelles journalistiques sur les plateformes de Meta.

«Québecor encourage également les entreprises, les gouvernements et les institutions à exprimer à Meta leur désaccord face à cet affront total envers les politiques publiques et les médias d’information en faisant des choix de placements publicitaires conséquents», avait indiqué Pierre Karl Péladeau, PDG de Québecor, propriétaire du Journal de Montréal et du Journal de Québec.