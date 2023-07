Tom Brady, Kylian Mbappé et d’autres sportifs connus participent à un «bal en blanc»

Tous les moyens semblent bons pour célébrer le Jour de l’Indépendance aux États-Unis et l’ancien quart-arrière Tom Brady a d’ailleurs festoyé avec vigueur en compagnie d’autres personnalités issues de différentes sphères d’activités.

Le fondateur et président et chef de la direction de l’entreprise Fanatics, Michael Rubin, n’a pas fait les choses à moitié le weekend dernier. Il a invité une panoplie de célébrités à une sorte de bal en blanc dans une résidence cossue des Hamptons, une région new-yorkaise offrant une vue grandiose sur la mer.

A literal movie - white party 2023 recap pic.twitter.com/1D3vlpCNBq — Michael Rubin (@michaelrubin) July 4, 2023

Parmi les convives, il y avait non seulement Brady, mais également la vedette du soccer français Kylian Mbappé ainsi que le joueur par excellence de la NBA en 2022-2023, Joel Embiid (76ers de Philadelphie). D’autres figures connues du basketball comme Kevin Harden et Devin Booker, des Suns de Phoenix, étaient présentes, tandis que la NFL était aussi bien visible avec les Joe Burrow, Odell Beckham fils, Micah Parsons et Damar Hamlin. Puis, au nombre des autres individus vêtus de blanc, il y avait plusieurs artistes et gens bien en vue : Jay Z, Beyoncé, Justin et Hailey Bieber, Kim Kardashian et Kevin Hart, en outre.

La fête a donné l’occasion aux personnalités sur place d’échanger et de prendre des verres, le tout au son de la musique de Ne-Yo et d’Usher qui ont animé la soirée sous un jeu de lumières éclatantes.