Tom Cruise espère continuer «Mission: Impossible» jusqu'à ses 80 ans

Tom Cruise espère faire comme Harrison Ford avec Indiana Jones.

Le comédien, qui incarne Ethan Hunt dans la franchise cinématographique depuis 1996, espère en effet que la série se poursuivra pendant encore vingt ans !

Dans une interview accordée au Sydney Morning Herald, Tom Cruise a exprimé son admiration pour Harrison Ford, 80 ans, et a fait part de son désir de continuer à tourner des films d'action comme la star d'Indiana Jones.

« Harrison Ford est une légende. J'espère continuer à tourner. J'ai 20 ans pour le rattraper. J'espère continuer à faire des Mission: Impossible jusqu'à ce que j'aie son âge », a déclaré celui qui vient de souffler ses 61 bougies.

Tom Cruise fait actuellement la promotion du septième film de Mission: Impossible, Dead Reckoning Part One, tandis qu'Harrison Ford est au cinéma dans Indiana Jones et le cadran du destin, dont il a confirmé qu'il s'agissait de sa dernière apparition dans le rôle du célèbre archéologue.

L'acteur de Top Gun: Maverick est un grand défenseur de l'expérience cinématographique et il a récemment manifesté son soutien à Indiana Jones ainsi qu'aux blockbusters de juillet rivaux de son film, Barbie et Oppenheimer. Pendant l'interview, il a aussi insisté sur le fait qu'il irait voir les deux projets lors de leur week-end d'ouverture à la fin du mois.

« J'ai grandi en voyant des films sur grand écran. C'est comme ça que je les fais, et j'aime cette expérience. C'est immersif, et c'est important d'avoir ça en tant que communauté et en tant qu'industrie (...) Je vais toujours au cinéma. Je veux voir Barbie et Oppenheimer. Je les verrai à leur week-end d'ouverture. Vendredi, je verrai d'abord Oppenheimer, puis Barbie samedi », a conclu Tom Cruise.