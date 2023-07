Tour de France: «Je savais que je n’avais pas de chance de gagner l’étape» - Hugo Houle

Hugo Houle avait vu juste la veille en prédisant à la lettre ce qui s’est produit au cours de la 5e étape.

Le Nostradamus de Sainte-Perpétue croyait peut-être lire des prédictions avérées.

Flairant l’occasion, Houle craignait qu’un coureur dangereux au classement général fasse échouer la tentative. En début de Tour, les écarts sont encore faibles.

Membre de l’échappée du jour, Houle était effectivement entouré de coureurs de haut calibre. Le cycliste de la formation Israel – Premier Tech a vite identifié Jai Hindley, qui avec seulement 22 secondes de retard, devenait un candidat trop sérieux pour que les Jumbo de Vingegaard et les UAE de Pogacar abandonnent la chasse.

Une prochaine fois

Houle et son coéquipier Krists Neilands devront tenter leur chance au poker une autre fois.

« C’est ça qui est arrivé. J’étais content d’être dans le coup devant. Avec la qualité des coureurs, j’ai vite compris que ce serait très compliqué. Toutes les équipes pour le général étaient là avec deux ou trois coureurs. C’était une journée extrêmement exigeante », a expliqué le Québécois.

Rapidement, Houle a décidé que les cartes des adversaires étaient trop fortes pour rafler la mise. Il a levé le pied dans le col du Soudet.

« Avec seulement 15 coureurs et que des gros noms, je savais que je n’avais pas de chance de gagner l’étape. Ça m’a un peu calmé. Il va y avoir des jours où l’opportunité sera plus intéressante », a-t-il résumé.

Malgré des signes encourageants, Houle a préféré être rationnel puisque la course est encore jeune. L’olympien n’a pas voulu commenter l’aventure en solitaire de son équipier Neilands. La discussion a peut-être eu lieu dans le vestiaire à porte close.

« C’est une bonne opération pour Bora. Ça va être intéressant ! »

Dans le coup

Le directeur Steve Bauer n’a pas paru trop désappointé par le résultat final.

« Non. Nous étions présents. C’était une course très agressive. Mike n’a pas perdu trop de temps au général. Il y a plusieurs bonnes journées à venir. Dylan Teuns est bien aussi. Nous sommes dans le coup », a dit l’ancien maillot jaune en 1988 et 1990. Bauer a finalement précisé ce que Houle voulait peut-être éviter dire au sujet de Neilands. « Il est parti seul un peu tôt. »

Quant à ses souvenirs personnels des Pyrénées sur le vélo, Bauer a mis à la conversation en riant. « Je déteste ! », a lancé l’Ontarien de 64 ans en français.

Lors de la 6e étape longue de 144,9 kilomètres entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, les cyclistes graviront notamment le col d’Aspin et le mythique Tourmalet. L’ascension finale vers Cauterets est de 16 kilomètres à 5,4 %.

Dans le calepin

-Dans un pizzeria de Laruns, en Pyrénées-Atlantiques, nos petites tours de pièces de monnaie sur la table ont amusé nos voisins. « Vous avez volé la quête de l’église », ont-il lancé en référence aux offrandes pour les lampions.

-Le grand patron et propriétaire de l’équipe Israel-Premier Tech Sylvan Adams ne perd pas beaucoup de temps autour de l’autobus de l’équipe. Passionné de vélo, il a gagné deux titres canadiens au Québec le weekend dernier. Mercredi, l’homme d’affaires pédalait à fond de train avec deux partenaires sur une route régionale sinueuse à environ 25 kilomètres de l’arrivée à Laruns

-Jeudi à Tarbes, en Haute-Pyrénées, la ville accueillera le Tour pour la 15e fois. La dernière arrivée a vu la victoire de Pierrick Fédrigo en 2009. Dix ans plus tard, avec Julian Alaphilippe en jaune, Thibaut Pinot se lançait depuis Tarbes à l’assaut du col du Tourmalet pour y signer sa victoire la plus retentissante.

-Il y a 12 ans, Cadel Evans devenait le premier vainqueur australien du Tour de France. Depuis, Simon Gerrans (2013) et Rohan Dennis (2015) ont porté le maillot jaune.

-Les statistiques fascinent la jeune génération qui ne jure que par Strava. Jonas Vingegaard s’est montré plus rapide que tous ses rivaux du Tour de France 2023 dans la montée du Col de Marie Blanque. Il a également battu le KOM Strava détenu par Tadej Pogacar depuis sa première victoire d’étape à Laruns en 2020.

-Parti de Laruns pour un trajet de 50 km vers Lourdes, le passage de nuit dans les Hautes-Pyrénées a donné quelques sueurs froides à notre équipe avec des routes terriblement étroites à une voie sous la pluie. Nous avons utilisé une réplique du film Slap Shot en version française : « J’ai une meilleure idée, on se... »