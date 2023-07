Un jeune de 16 ans pose un geste héroïque lors d'un accident d'autobus scolaire dans le Bas-Saint-Laurent

Steven Thériault, un jeune de 16 ans présent dans l’accident d’autobus scolaire à Sainte-Marguerite-Marie, a posé un geste héroïque en portant secours au chauffeur et aux enfants blessés.

Steven se trouvait à bord de l’autobus au moment de l’accident et n’a pas hésité à prêter main forte avec l’une des mères des enfants qui se trouvait par hasard sur place.

«On se passait les petits pour les sortir, mais les plus graves on ne les a pas touchés. Comme celui qui avait la jambe cassée, on ne l’a pas touché. C’était son fils en plus.»

Steven a également secouru le chauffeur qui tentait de s’extraire du véhicule. En constatant l’état critique de l’homme, Steven a appelé son père pour lui demander conseil.

«Il m’a dit de lui tenir la tête, alors je lui ai tenu la tête.»

Le centre de services scolaire des Monts-et-Marées a écrit une lettre honorifique pour saluer son courage lors du triste évènement.

L’accident est survenu le matin du 12 juin aux abords de Sainte-Marguerite-Marie dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Le conducteur a subi un malaise et a fait une sortie de route. Il a finalement été transféré à l’hôpital l’Enfant-Jésus à Québec.

Sur les 11 enfants, huit ont rapidement obtenu leur congé de l’hôpital d’Amqui, alors que trois autres ont été transportés à l’hôpital Sainte-Justine à Montréal.

Par chance, les victimes de l’accident s’en sont sorties avec des blessures mineures.