Un nouveau décret environnemental accordé pour le tramway de Québec

Le gouvernement du Québec vient de publier un nouveau décret environnemental qui accorde – sous certaines conditions – à la Ville de Québec la possibilité de réaliser la portion est du tramway, située entre les pôles Saint-Roch et D’Estimauville.

Ce décret, très technique, a été publié mercredi dans la Gazette officielle.

Il s’ajoute à une série de décrets (dont un environnemental) émis le 6 avril 2022 après un bras de fer ayant opposé le gouvernement Legault et l’administration Marchand à ce moment-là.

Le document rendu public mercredi impose cinq conditions à la Municipalité.

Ces conditions sont essentiellement liées au niveau de bruit autorisé et aux mesures d’atténuation de ce bruit à mettre en place lors de l’avènement du tramway.

Climat sonore

«Si les résultats de suivi de la première année d’exploitation révèlent un climat sonore dépassant ces critères entre 19h et 7h, la Ville de Québec devra élaborer et mettre en œuvre un programme de rénovation visant l’amélioration de l’isolation acoustique des façades et du confort des résidents. Ce programme devra être offert minimalement aux propriétaires des bâtiments résidentiels privés ou à logements multiples», peut-on y lire.

Miriam Bard-Dumont, porte-parole du bureau de projet du tramway, a affirmé qu’il s’agit là «d’une autre étape qui est franchie pour le projet du tramway».

D’après elle, «le bureau de projet a examiné les conditions énoncées dans ce décret et mettra en œuvre les mesures nécessaires afin qu’elles soient respectées. D’ailleurs, une grande attention est portée depuis le tout début du projet sur l’intégration harmonieuse du tramway dans la ville de Québec».

Bruno Marchand, maire de Québec, doit réagir mercredi après-midi, en impromptu de presse, à l’émission de ce décret.

Selon toute vraisemblance, il devrait également confirmer que le dossier d’affaires du mégaprojet de tramway a été déposé au gouvernement du Québec.