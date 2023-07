Vague de chaleur: des employés se mettent «la face dans le frigo» pour se rafraîchir

Les Québécois vont suer tout au long du mois de juillet puisque les températures resteront au-dessus de la normale même après l’intense vague de chaleur qui sévit actuellement.

«On ne reste pas dehors trop longtemps. C’est trop chaud! Ça serait le fun d’avoir un arrosoir proche pour se rafraîchir», lâche Jérôme Mongrain, un travailleur de la construction, en transportant de l’équipement vers un chantier résidentiel de la rue Jean-Talon à Montréal.

Olivier Faucher / JdeM

La température ressentie mercredi avec l’indice humidex a atteint 40 °C à Montréal, alors que la vague de chaleur qui frappe tout le Québec se poursuivra demain, voire vendredi aussi, fait savoir Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

Le Québec est d’ailleurs loin d’être le seul endroit à avoir eu chaud au cours des derniers jours, puisque la journée de mardi fut la plus chaude jamais mesurée sur la planète.

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a en effet indiqué que la température moyenne de l’air sur la surface terrestre mardi était de 17,18 degrés °C fracassant le record de 17,01 °C établi... la veille.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Très difficile» pour des travailleurs

Plusieurs travailleurs croisés par le Journal hier suaient à grosses goûtes et tentaient de passer à travers la journée en buvant beaucoup d’eau.

Au restaurant Frite Alors, sur la rue Villeray, un écriteau informait les passants que le l’établissement est ouvert, mais que les employés ont «la face dans le frigo» tellement ils ont chaud.

«Tantôt je remplissais mon frigo à Pepsi, et je prenais mon temps. Je gardais ma face pas mal dedans», confirme la propriétaire Marie-Christine Plante, qui prépare les poutines en cuisine avec un autre employé.

Olivier Faucher / JdeM

«C’est très difficile, poursuit-elle. Il faut qu’on prenne des pauses régulièrement, on boit beaucoup d’eau. Les clients doivent être plus patients parce que c’est plus long et on est mêlé des fois.»

Au Marché Jean-Talon, les terrasses étaient achalandées en début d’après-midi et les commerçantsétaient nombreux à servir les clients dans la chaleur accablante.

«Regarde mon visage. Je suis tout mouillé!, lance Giovanni Bono, employé d’un marchand de plantes. Si c’est deux trois jours comme ça, c’est potable. C’est quand c’est une semaine que c’est plus difficile pour le corps.»

Un mois de juillet plus chaud

Une fois la vague de chaleur terminée, les Québécois devront se préparer à vivre un mois de juillet plus chaud qu’à l’habitude, selon Simon Legault d’Environnement Canada.

«On attend clairement du temps plus chaud que les normales pour les prochaines semaines. Mais plus on va être au nord [du Québec], plus l’écart avec les normales va être important.»

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Après un début d’été en dents de scie, la pluie pourrait néanmoins continuer de jouer les trouble-fête, entre autres la semaine prochaine.

«On risque d’avoir certains systèmes de pluie qui nous nous toucher, ce qui n’est pas une mauvaise chose pour lutter contre les feux de forêt, mais bien sûr ça teinte un peu le portrait de ceux qui veulent profiter des vacances.»

Moins pire qu’avant dans les CHSLD

Les patients en CHSLD ont été hier beaucoup moins nombreux qu’il y a quelques années à traverser une vague de chaleur sans aucune climatisation, selon la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

Alors que seulement 20% des chambres étaient climatisées en 2020, Québec affirme avoir fait passer cette proportion à 70% grâce à des investissements de centaines de millions de dollars au cours des dernières années.

Les chambres sont climatisées soit centralement ou à partir d’équipement portatif. «C’est une très, très grande amélioration par rapport à il y a cinq ans», s’est réjouie Mme Bélanger.

Les autres installations possèdent des aires communes qui sont climatisées, précise-t-elle.

Les directions de santé publique sont également chargées de contacter des aînés vulnérables vivant à domicile afin de s’assurer qu’ils ont accès à des zones de fraîcheur.

-Avec la collaboration de Patrick Bellerose