Le Matcha : L’élixir énergisant qui défie la caféine selon une docteure en nutrition

Le matcha suscite un engouement croissant malgré son prix élevé, mais qu’en est-il réellement de ses bienfaits ?

La docteure en nutrition Isabelle Huot souligne les propriétés uniques du matcha par rapport au thé vert traditionnel. Toutefois, elle exprime des doutes quant aux motifs des consommateurs, considérant qu’une majorité des gens priorisent le matcha parce qu’il s’agit d’une boisson tendance.

Or, il y a bel et bien des bienfaits ! Un des aspects appréciés du matcha est son pouvoir stimulant et sa capacité à maintenir la vigilance pendant plusieurs heures, comme l’explique Isabelle Huot .

« Les gens qui sont très sensibles à la caféine vont mieux réagir au matcha », a également souligné la docteure en nutrition .

Alors que le matcha continue de conquérir les jeunes, il est crucial de se questionner sur ses bienfaits réels et de garder à l’esprit que même si le matcha peut offrir certains avantages, il ne devrait pas être considéré comme une solution miracle.