LORTIE, Jean-Claude



À son domicile, le 26 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé entouré de l'amour des siens monsieur Jean-Claude Lortie. Il était l'époux de feu madame Pierrette Picard, fils de feu madame Gilberte Coulombe et de feu monsieur Joseph Lortie. Autrefois de Lévis, il demeurait à Québec.Il ira directement rejoindre son épouse bien-aimée. Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre et Marie-Claude; sa petite-fille adorée Claudia Lafond; ses frères et sœurs : Jean-Yves (Raymonde Labrecque), Lise, Michel (Linda Dubé), Jacqueline, Ginette (Normand Huot), Richard (Line Demers), Réjean (Francine Tremblay) et Carole; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise St-Laurent, Paul Robitaille, Céline Doyon et Louise Lamontagne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : feu Claudette, feu Huguette, feu Nicole, feu Raymond et feu Yvon. La famille tient à remercier spécialement son frère Michel et sa femme Linda, de même que sa sœur adorée Lise Parent et sa fille Nathalie, pour leur dévouement et leur amour. Elle remercie également le personnel du CLSC de Limoilou, particulièrement Dre Florence Gobeil et Dre Carole Cyr, pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca