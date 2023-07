LIZOTTE, Serge



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 5 mai 2023 est décédé à l'âge de 66 ans et 7 mois monsieur Serge Lizotte, fils de feu monsieur Bernard Lizotte et de feu dame Françoise Garon. Il demeurait à Québec et autrefois à Rimouski. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12 h à 14 h 55.et de là les cendres seront inhumées au cimetière de Rivière-Ouelle. Il laisse dans le deuil son fils Guillaume (Marie-Claude Girard), sa petite-fille adorée Flavie. Il était le frère et le beau-frère de : feu Gaston, Alain (Michelle Beaubien), Hélène (Ghislain Horth), Jude (Nancy Paulin). Sont aussi affectés par son départ sa bonne amie Christiane Bleau, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement Dre Élissa Francoeur et les membres du personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon.Don en ligne: www.cancer.ca