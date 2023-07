GAMACHE, Ange-Aimée



Au C.H.S.L.D. de Cap St-Ignace, le 19 juin 2023 à l'âge de 78 ans est décédé Mme Ange-Aimée Gamache, conjointe de feu Pierre Tondreau et fille de feu Charles Gamache et de feu Isabelle Haché. Elle demeurait à Montmagny et était originaire de St-Eugène de l'Islet. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 9h30.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière de St-Eugène de l'Islet. Elle laisse dans le deuil sa nièce et proche aidante : Linda Boissonneault (Michel Perron), son fils : Roger Paquet, ses petits-fils : Cédéric (Laurence Bilodeau) et Jérémie (Marie-Eve Larochelle); ses arrière-petits-enfants: Malia et Logan Paquet. Elle était la sœur de : feu Yvonne, feu Albert (feu Madeleine Lamontagne), feu André, feu Eugène, feu Cécile, feu Maurice (feu Alfreda Gagnon), feu Gérard (feu Eliane Desrosiers), feu Léo (feu Gisèle Ouellet), feu Alphonse, feu Thérèse (feu Gérard Boissonneault), Alfred (Denise Fortin), feu Raymond (Pauline Avoine), Germaine (Bertrand Cloutier). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Tondreau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir (pour les C.H.S.L.D. de Montmagny, Cap St-Ignace et St-Fabien-de-Panet), 10 rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet, Qc G0R 2J0 ou à la fondation Diabète Québec, www.diabete.qc.ca.