TURCOTTE, Jeannette



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 30 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée paisiblement entourée de ses proches madame Jeannette Turcotte, ex-épouse de feu monsieur Emmanuel Boucher, fille de feu madame Marie-Anne Soucy et de feu monsieur Ernest Turcotte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (André Miville) et Johanne; ses petits-enfants Natasha (Neil) et Laurence (Philippe); ses arrière-petits-enfants: Yoan, Kevin (Jessica), Mélina (Antoine) et Manuel; ses arrière-arrières-petits-enfants : Tom et Aïna; ses frères et sa sœur : feu Marcel, feu Edouard et Liliane; ses beaux-frères et sa belle-sœur : feu Roland Boucher, feu Fernand Boucher et feu Mariette Boucher; ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier le Dr Marc Allard (GMF Cité Verte), CHUL (Lisa Boulianne T.S.); Dr Audrey Monnier, Noémie D. Boniface (TTS), les infirmières et infirmier, dont Naomie Jutras, Samir, Marie-Pier, Mélanie et les préposé(e)s aux soins d'hygiène du CHSLD Côté Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Site web: www.centraide-quebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.