BOURQUE, Juliette Périnet



À l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville le 31 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Juliette Périnet, épouse de feu monsieur Luc Bourque, fille de feu dame Célina Imbault et de feu monsieur Alfred Périnet. Elle demeurait à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Son corps a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Christine (Pierre Bernier), Hélène, Louis (Annie Bergeron), feu Lise; ses petits-enfants : Andrée-Anne, Joannie, Mathieu, Marc-Antoine, Valérie, Sophie; ses arrière-petits-enfants; les sœurs de la famille Périnet, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel de la Résidence Notre-Dame-du-Bon-Conseil, pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.