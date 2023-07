LEFEBVRE, Annette



Au Centre Paul-Gilbert, le 4 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Annette Lefebvre, épouse de Réjean Gagnon, fille de feu Louis Lefebvre et feu Ledia Provencher. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Laurent Delisle), Suzanne (Réjean Corriveau) et feu Réjean Hamelin (Francine Gagné); ses petits-enfants : Noémie, Valérie, Mélise et Kevin; ses arrière-petits-enfants : Maïka, Lorie, Zoé, Zack, Félix, Gabriel, Lionel, Violette et Ernest; ses sœurs : Pauline, Solange et Carmen; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés avant elle. Sincères remerciements au personnel du Foyer de Sainte-Claire ainsi qu'à celui du CHSLD Paul-Gilbert, spécialement du pavillon Oasis, pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au :à compter de 13 h.