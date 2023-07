BOUCHER, Huguette



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 6 juin 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Huguette Boucher, épouse de feu Jacques Bernier, fille de feu Roch Boucher et de feu Thérèse Côté. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil son frère Guy (Nicole Vallerand), ses sœurs Lise (Paul Lapierre) et feu Claudette (Rudy Bourdages); ses neveux et nièces: Martin Bourdages et ses enfants Félix et Marie-Soleil, Hugues Lapierre (Valérie Moreau) et leurs filles Alicia et Emma, Nathalie Boucher (Frédéric Fournier) et les enfants de Nathalie: Maxim, William et Amélie; son beau-frère Michel Perreault (feu Rose Bernier); ses belles-sœurs: Diane Michaud Bernier (feu Marc Bernier) et Diane Bernier (Serge Bédard); ses neveux et nièces de la famille Bernier; ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence Saint-Antoine de Saint-Romuald, à l'infirmière Sophie Quirion du CLSC de Saint-Romuald, au docteur Serge Nadeau, au docteur Michel Tremblay, ainsi qu'à l'équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral, pour leur incroyable dévouement, leur attention inébranlable et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, un don à la Société canadienne du cancer ou un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 9 juillet 2023 à 15 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".