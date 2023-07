BÉLANGER, Clément



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 15 juin 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Clément Bélanger, demeurant à L'Islet. Originaire de Saint-Damase-des-Aulnaies, il était le fils de feu dame Yvonne Gamache et de feu monsieur Télesphore Bélanger. Il laisse dans le deuil, son amie Dorianne Croteau, ses enfants : Pierre (Diane Roberge), Clémence (Pierre Bernard), Ginette, Richard (Sylvie Bélanger) et Sylvain (Madeleine Raymond); ses petits-enfants : Jean-Francois et Katerine Bélanger, Frédéric et Marie-Dominique Bernard, Amélie, Marie-Pier et Laurianne Bélanger, Samuel et Maxime Bélanger; leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Loïc et Sam, Élise, Florence et Théo. Il était le frère et le beau-frère de : feu Laura (feu Armand Rioux), feu Monique (Rosaire Boissinotte), feu Euclide (feu Thérèse Fournier), feu Colette (feu Laurent Jean), feu Anatole (Fernande Fournier), feu Gaston, feu Magella (Céline Castonguay), Solange (feu Lucien Rioux), Véronique (feu Rosaire Rioux), Valère (feu Céline Rioux) ainsi que Marcel Caron (Doris Bois). Sont aussi affectés pas son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui de La Maison d'Hélène pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Les membres de sa famille vous accueilleront à laà compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial de Saint-Damase.