GIGNAC, Georges Robert



C'est avec beaucoup de tristesse que la famille de monsieur Georges Gignac fait part de son décès, survenu à l'Hôtel-Dieu de Québec le 26 juin 2023, à l'âge de 79 ans et demi. Il demeurait à St-Raymond. Fils de feu dame Lydia Drolet et de feu monsieur Amédée Gignac, il était l'époux de dame Lucienne Maheux Gignac qu'il laisse dans le deuil, ainsi que ses filles : Chantal (Patrick Voyer) et Nathalie (Pierre Juneau); ses petits-enfants : Natasha (Alexandre Saunier), Karianne (son petit papy d'amour et confident lui dit ''Je serai toujours là près de toi, parle-moi je t'écouterai, et je te guiderai je te le le''), Érika (Bobby Daigle Vézina) et Francis; ses arrière-petits-enfants : Théo, Mathys, la petite Charlotte à venir, Kathérina et Billie; ses sœurs : feu Jannine (Marius Gauvreau) et Cécile; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Maheux : feu Claude (Noëlla Descarreaux), Claudette (feu Gilles Leduc) et feu Rita, ainsi que de très nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au salon de lavendredi le 14 juillet 2023 de 19 h à 21 hde 9 h à 11 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour ses bons soins, sa gentillesse et sa délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer : www.fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don / 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3.