DESLONGCHAMPS

Georgette Belzile



À Québec, le 20 juin 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Georgette Belzile, épouse de feu monsieur Marcel Deslongchamps. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Belzile et de feu dame Diana Blais. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil sa fille, Caroline (Philippe Bériault); ses petits-enfants : Justin, Théa et Clarence; ses frères et sa sœur : Harmel (Thérèse), André (Andréa), Clément (Diane) et Marie (feu Amédée); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deslongchamps ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur gentillesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec (305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3) 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com