28 cadavres de chiens cachés dans ses congélateurs

Une Française de 73 ans, surnommée la «Brigitte Bardot locale», risque d’aller en taule pour maltraitance animale, après la découverte chez elle d’une vingtaine de cadavres de chiens et des dizaines d’animaux squelettiques et affamés.

L’intervention des autorités a permis de sauver une vingtaine de chats, 29 chiens, 18 équidés, six cochons, six chèvres, cinq poules, quatre oiseaux et une brebis découverts entassés dans une maison à Montredon-Labessonnié, dans le Tarn, en France, a rapporté «La Dépêche» mercredi.

Souffrant du syndrome de Noé, un trouble mental qui consiste à accumuler les animaux de compagnie chez soi, la propriétaire n’a pas daigné déclarer ces animaux domestiques auprès des services concernés par la protection animale.

Lors de leur intervention, les gendarmes et les associations spécialisées ont failli tomber des nues lorsqu’ils ont découvert 28 cadavres de chiens dans des congélateurs ainsi qu’un équidé mort depuis peu de temps, selon le tabloïd français.

Placée en garde à vue après son interpellation, la propriétaire qui a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés risque 3 ans de prison et 75 000 euros d’amende, tandis que les animaux lui ont été retirés et certains ont été transférés vers un refuge de Seine-et-Marne.