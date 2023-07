BARON, René



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mai 2023 à l'âge de 69 ans est décédé monsieur René Baron. René est le fondateur et l'ancien président des Services R. Baron Inc. Il était l'époux de madame Sylvie Routhier et le fils de feu Emmanuel Baron et feu Florence Boivin. Outre son épouse Sylvie Routhier, il laisse dans le deuil, ses enfants Louis (Marie-Josée Lévesque) et Hélène (Jules Lafleur); ses petits-enfants Léonie Bérubé, Ariane Lafleur et Mathis Lafleur; ses frères et sœurs, Guy, Roger (Pauline Aubin), Jacques, Denise (René Poliquin), Carole (Jocelyn Lemelin) et Martine (Paul Lamontagne); ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Jacques Routhier (Sylvie Langlois), Francine Routhier (Benoit Savard), feu Lise Routhier (Michel Cloutier), Raynald Tremblay (Céline Verreault) et feu Claude Routhier; la mère de ses enfants, Sylvie Hébert (Serge Mathieu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis. Les membres de la famille recevront les condoléances àà partir de 13h jusqu'à 16h.Ses cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. Nous tenons à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Un don au CHU de Québec pour les soins palliatifs ou à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.