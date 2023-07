Simone Tremblay





Le mardi 20 juin 2023, à Hôpital St-François d'Assise, est décédée à l'âge de 81 ans, dame Simone Tremblay. Elle était la fille de feu Irene Clavet et de feu Alfred Tremblay.Selon ses dernières volontés l'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont en présence de la famille proche.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Gabrielle (feu Gérard Marcotte), feu Claudette (feu Montcalm Giroux) et feu Lise (feu Régent Laverdière); ses neveux et nièces : Line, Alain, Guy, Manon, Daniel, Dany et feu Stéphane. Elle laisse aussi dans le deuil sa filleule Carolane Laverdière et son filleul Sylvain Boissonneault, qu'elle considérait comme un fils, ainsi que son ami Marcel.Un grand merci à toute l'équipe du 8e Étage de St-Francois d'Assise pour son dévouement. Un merci spécial à sa collègue et amie Lise Martel.Simone, dame de cœur aura laissé sa marque en chacun de nous.