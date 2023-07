GOURDE, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juin 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Benoit Gourde, époux de dame Cécile Blais, fils de feu Rose Aimée Croteau et de feu Edmond Gourde. Il demeurait à Saint-Elzéar. Outre son épouse dame Cécile Blais, il laisse dans le deuil sa fille Jeany. Il était le frère de feu Lionel (Lucille Bêty), feu Gérald (Rosette Duchesneau), feu Yolaine (feu Adrien Berthiaume), Gisèle (feu Lauréat Lemieux), feu Laurette (feu Roger Fontaine), Gaétanne (André Chabot), Solange (Gilbert Blais), feu Jeannette, Normand (Francine Flamand), Rollande (Gaston Blais), Michel (Rose-Hélène Berthiaume), Réjean (Antonine Blais). Il était le gendre de feu Jules Blais et de feu Jeanne d'Arc Turmel. Il était le beau-frère de Gaétan (Doris Genest), feu Martin (Louise St-Laurent), feu Gaston (Denise Audet), feu Rémi (Line Labbé), Richard et Dany (Mario Simard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La direction a été confiée à laLa famille tient à remercier tous ceux qui lui ont apporté des soins ainsi que leur soutien, durant cette épreuve. Notamment, le Dr. Yvan Mathieu du Centre médical de la Nouvelle-Beauce et l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (200-4115, rue Ontario Est, Montréal (QC) H1V 1J7) : https://poumonquebec.ca/faire-un-don/218, rue St-Sauveur, Québec, QC, G1N 4S1,