LABRIE, Charles



À la Maison des soins palliatifs du Littoral, le 12 juin 2023, à l'âge de 89 ans et 5 mois, entouré de l'amour de sa famille, est décédé monsieur Charles Labrie. Il demeurait à Lévis secteur Pintendre. Il était l'époux bien-aimé de madame Nicole Cameron, le fils de feu monsieur Antoine Labrie et de feu madame Alice Gosselin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants : Yvan et Solange (Éric Létourneau); ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Jacqueline (feu Lucien Carrier), feu Louis-Philippe (feu Claudette Breton), Rolande (feu Benoît Deschênes), feu Irène, Lucienne (feu Jean-Marie Mercier), Clément (Lise Labrie), Gilles (feu Claudette Laflamme), Jean-Yves (Nicole Casgrain), feu Claude (Rollande Bertrand), Émilienne (Gérard Blanchette) et Huguette (Roger Baker); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cameron : feu Georges (Ghislaine Brousseau), feu Denise (feu Maurice Brousseau), Diane (feu Albert Grant), feu Gilbert et Bernard (Linda Proulx). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces et plusieurs ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral pour tous les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera au complexeà compter de 9h.