DEMERS, Mathieu



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 juin 2023, à l'âge de 45 ans, est décédé monsieur Mathieu Demers, conjoint de madame Nancy Montminy et fils de monsieur Bruno Demers et de madame Carole Dubois. Il demeurait à St-Gilles. Il laisse dans le deuil, outre ses parents et sa conjointe, ses frères Julien (Catherine Aubert) et leurs enfants Éléonore et Henri, Jean-Denis et ses enfants Alexis et Félix; les enfants de sa conjointe Pierre-Antoine Chrétien (Claudie Asselin), Jonathan Sévigny, Naomie Sévigny et Félix Sévigny; son beau-père Michel Montminy et sa belle-mère Estelle Demers (Benoit Bérubé); son beau-frère Stéphane Montminy; ses oncles et tantes de la famille Demers : Jean-Louis (feu Hélène Dion), feu Georgette (feu Joseph Audesse), Raymond (feu Denise Pelletier), Simone (feu Jean-Guy Béland), Madeleine (feu Donat Bergeron), Claire (feu Richard Martineau), Marcel (Madeleine Simoneau), feu Jules, Caroline (Charles Berthiaume), feu Gervais (Jeanne d'Arc Gingras), feu Carmelle (Jean Carignan), Céline (Denis Bussières), Bernard (Lise Tailleur); de la famille Dubois : feu Lucie (Guy Cloutier), Clément (Claire Levesque), Louisette (Bruno Lemay), Yvon (Johanne Gourde), Onil (Chantal Laroche), Angèle (Sylvain Boisvert) et Lorraine (Michel Jobin); ses grandes tantes : Jeannine Boucher (feu Gervais Rousseau), Jeannine Rousseau (feu Jean-Luc Croteau), Florence Bergeron (feu Jacques Rousseau), Céline Rousseau (André Faucher), Yolande Vachon (feu Roch Rousseau), Juliette Nichol (feu Jean-Luc Rousseau) ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille vous accueillera à laà compter de 10h.