BÉDARD, Jean-Pierre



À l'Hôpital Laval (IUCPQ) de Québec, le 24 juin 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Bédard, fils de feu madame Jeanne O'Donnell et de feu monsieur Joseph-Arhtur Bédard. Il demeurait à Québec.Il est le frère de O'Donnell (Francine Dumais) et l'oncle de Geneviève et Patrick Bédard. Il laisse dans la tristesse de son départ ses nombreux amis(es) en particulier Lyne Deschênes qui l'a accompagné au cours des dernières années.Jean-Pierre souhaiterait souligner les soins attentifs prodigués par le personnel de la clinique d'oncologie et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Laval.