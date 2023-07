CYR, François X.



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) le 20 mai 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé François X. Cyr. Il était l'époux de feu dame Nicole Charbonneau, fils de feu dame Yvonne Cyr et de feu monsieur Patrice Cyr. Originaire du Nouveau-Brunswick, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Madeleine Ouellet), Daniel (Diane Gagné), Marie-Andrée et Jean-Pierre (Doris Guilbeault); ses petits-enfants : Sébastien (Karine Gauvin), Jean-François (Marie-Pier Verret), Nicolas, Valérie, Gabrielle, Raphaël et Olivier; ses arrière-petits-enfants : Mickaël, Megan, Léanne, Philippe, Rosalie et Évelyne; ses frères et soeurs : feu Bernadette, feu Jérôme (feu Mireille Forest), Anne-Marie, Gemma (feu Gérald Thibodeau) et Graziella Cattoi; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Charbonneau : feu Odette (Henry), Yves (Marilyn), Paul (Diane), feu Michel (Micheline), Louis (Murielle) et feu Philippe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à témoigner toute sa reconnaissance à son médecin Dr Hourya Zihri, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour leur support et bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ : 2700, Quatre-Bourgeois, 2e étage, bur.Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org ou à la Fondation Michel-Sarrazin : 801, Grande Allée O., bur.124, Québec (Qc) G1S 1C1, 418-687-6084, www.michel-sarrazin.ca