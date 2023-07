LAVOIE GAUDREAU, Cécile



Au CHSLD de Saint-Eugène de L'Islet, le 26 juin 2023, jour de son 86e anniversaire et entourée de l'amour des siens, est décédée madame Cécile Lavoie, épouse de feu Jean-Claude Gaudreau. Fille de feu dame Bella Allard et de feu monsieur Aimé Lavoie. Elle demeurait à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mireille, Hélène (Christian Desrosiers), Rachel (Louis Quimper); ses petits-enfants : Christophe Germain (Jane Lafaille); Ludovic et Angélique Desrosiers. Elle était la sœur de : feu Pierre (Mariette Rivard), feu Agathe (feu Raymond Benoit), Sœur Madeleine (Sœur Grise à Trois-Rivières), feu Paul (feu Claudette Rivard), Jean-Baptiste (Rita Corriveau), feu Lucie (Bernard Ménard), Anne-Marie (Richard Purcell), Solange (Claude Girardin), feu Raphaël (feu Yolande Martel); de la famille Gaudreau : Monique (feu Ghislain Pelletier), Marcelle (Harvey Doan), feu Lucien (feu Alberte Laurendeau), Huguette (feu Claude Chouinard). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du CHSLD de Saint-Eugène pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi, 8 juillet 2023, jour des funérailles à compter de 9 h.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial de L'Islet