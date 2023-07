TURGEONMarie-Blanche Longchamps

TURGEON

Marie-Blanche Longchamps



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 1er juin 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marie-Blanche Longchamps, épouse de feu Gérard Turgeon. Elle demeurait à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Robert Cameron), Lise (Luc Pelchat), Richard (Dr Nathalie Bourget) et Pierre; ses petits-enfants : Pascal (Sara) et Claudia (Jean-Sébastien), Catherine (Mathieu), Chantal (Martin) et Mathieu (Catherine), Anthony (Émilie) et Ariane (Alex); ses arrière-petits-enfants : Jordan (Laurie), Antoine, William, Charles, Edouard, Albin, Emile, Henri, Chloé et Ophélie; ses arrière-arrière-petits-enfants : Bryan et Jaxson; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Isidore pour leur dévouement attentionné à notre mère. Grâce à vous, son séjour a été chaleureux et aimant.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter 9 h, sous la direction du