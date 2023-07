DROLET, Gaston



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 6 juin 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gaston Drolet, époux de madame Gisèle Giroux. Il était le fils de feu dame Alice Latulippe et de feu monsieur Maurice Drolet. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Gisèle, il laisse dans le deuil sa fille France; ses petites-filles Marianne (Sébastien Huot) et Catherine; sa filleule Caroline et son filleul Yves; ses frères et soeurs Lise, Georges (Lise Lépine) et Thérèse (Jean-Claude Boucher); sa belle-soeur Micheline Giroux; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h 30 à 16 h 30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Brigid's Home pour leur humanité, dévouement et les bons soins prodigués, particulièrement aux préposés et infirmier(ère)s du troisième étage. Remerciements également à son médecin, Dre Anne-Marie Perreault. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, (Québec), site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.