SIMARD, Régent



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 juin 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Régent Simard. Il était l'époux de dame Francine Jolin, le fils unique de feu dame Yvonne Picard et de feu monsieur Albert Simard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances sur place à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine Jolin; ses filles : Véronique et Caroline; ses petites-filles : Erica et Rosy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jolin : Gilles, Yves et Sylvie, ainsi que leurs conjoint(e)s; de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de l'urgence et des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org