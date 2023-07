LESSARD, Marie-Paule



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juin 2023, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédée madame Marie-Paule Lessard, fille de feu madame Germaine Racine et de feu monsieur Lucien Lessard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Anne Dumais), Suzanne (Jean-Guy Marceau), Michèle (Jacques Asselin), François (Nadine Riendeau) et Simon (Chantal Gobeil); ses petits-enfants: François, Sarah, Judith, Catherine, Vincent, Geneviève, Alexandra et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Émily, Rosaly, Justine, Cédric, Raphaël, Estelle, Émile et Marguerite; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gabriel (Gertrude Dionne), feu Laurent (Claire Falardeau), Marie-Marthe, Denise (Marcel Béland), feu André (feu Claudette Belleau), Jean-Marc, Marcelle (feu Laurent Grenier), Robert (Claudette Langlais), Gilles (Hélène Bonin), feu Raynald (feu Monique Gagnon) et René (Denise Mainville); ainsi que ses neveux, nièces, ses chères amies et le père de ses enfants, feu Roland Forgues. La famille tient à remercier l'équipe soignante de cardiologie et des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus pour les soins bienveillants prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Site web: www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.