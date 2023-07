PARADIS ROBITAILLE, Marie-Marthe



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juin 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marie-Marthe Paradis, épouse de feu monsieur Roger Robitaille. Elle était la fille de feu monsieur Léandre Paradis et de feu madame Alice Alain. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Elle laisse dans le deuil sa fille Sonia (Michel Desmarais); ses petits-enfants, Philippe (Carine Houde) et Lysanne; ses soeurs, feu Pauline, feu Béatrice (feu Rolland Robitaille), Rachel (feu Fernand Roberge), feu Irène (feu Roland Hamel), Lucille (Jacques Drolet). Elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Robitaille : feu Yolande, feu Pierre (Colette Bonneau) et Jacques (Michelle Cloutier), ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(es). La famille remercie sincèrement le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur soutien et les excellents soins prodigués ainsi que le personnel de la résidence Le Jules-Verne. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 12 h 30 à 14 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de L'Ancienne-Lorette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, site web : www.coeuretavc.ca, ou à la Société de recherche sur le cancer, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, site web : www.chudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.